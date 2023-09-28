بِالفيديو: أوّل الغيث.. سليماني

افتتح اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عدّاد التهديف، مع فريقه الجديد كوريتيبا البرازيلي.

وواجه فريق كوريتيبا المُضيّف نادي ساو باولو، في مباراة متأخّرة انتهت بِخسارته (1-2)، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة البرازيلية، وذلك في ساعة مُبكّرة من صباح الخميس.

وسجّل المهاجم سليماني الهدف الوحيد لِفريقه كوريتيبا، في الوقت بدل الضّائع (45+6/ الفيديو).

واستُبدل قنّاص “مُحاربي الصّحراء” في الدقيقة الـ 78.

وبعد خوضه ثلاث مقابلات مع فريق كوريتيبا في البطولة البرازيلية، بات سليماني يجمع رصيد هدف وتمريرة حاسمة.

ويتذيّل فريق كوريتيبا لائحة الترتيب في المركز الـ 20 بِرصيد 14 نقطة، ويشغل نادي ساو باولو الرّتبة الـ 10 بِرصيد 31 نقطة.

و قبل 14 جولة عن إسدال السّتار، تنزل أندية المراكز الأربعة الأخيرة إلى القسم الثاني.