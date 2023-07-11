بِالفيديو: أوّل هدف لـ “بن زية” في رابطة أبطال أوروبا

ياسين بن زية بِألوان نادي قرّه باغ الأذري.

أهدى اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية فريقه قرّه باغ من أذربيجان مساء الثلاثاء، فوزا ثمينا.

وانتصر فريق قرّه باغ الأذري بِنتيجة (1-2) على مُضيّفه نادي لينكولن ريد إنبس من جبل طارق، لِحساب ذهاب الدور التصفوي الأوّل في مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

ودخل صانع الألعاب بن زية إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بِهدف لِمثله.

وأمضى بن زية هدف الفوز لِفريقه قرّه باغ، في الوقت بدل الضّائع (90+4). كما تُظهره صور شريط الفيديو (إضغط هنا).

وتُجرى مباراة العودة بِملعب فريق قرّه باغ الأذري، مساء الـ 19 من جويلية الحالي.

وبات ياسين بن زية وقد افتتح عدّاد التهديف للموسم الجديد، كما سجّل أيضا أوّل هدف له في رابطة أبطال أوروبا.

وسبق لِياسين بن زية خوض رابطة أبطال أوروبا، دون أن يتمكّن من هزّ الشباك: مع أولمبيك ليون الفرنسي في موسم 2013-2014، ومع أولمبياكوس اليوناني نسخة 2019-2020.