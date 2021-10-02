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رياضة

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “عمورة” في البطولة السويسرية

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل هدف لـ “عمورة” في البطولة السويسرية
المهاجم عمورة، من اليمين (الأرشيف)

سجّل اللاعب الجزائري الفتي والواعد محمد الأمين عمورة سهرة السبت، أوّل هدف في مشواره الكروي الاحترافي.

وفاز فريق لوغانو بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي لوزان، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة السويسرية للموسم الجديد.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 67، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي.

وأمضى المهاجم عمورة هدفه لِمصلحة نادي لوغانو، في الوقت بدل الضّائع (90+4). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وقبل هذا الهدف، جلب عمورة ركلة جزاء لِفريقه لوغانو، إثر عرقلته داخل منطقة العمليات في الدقيقة الـ 77. وتولّى تنفيذها بِنجاح زميله المدافع ريتو زغلر.
وشارك عمورة في ثلاث مقابلات فقط مع فريقه الجديد لوغانو، ضمن إطار البطولة السوسرية نسخة 2021-2022. واحدة منها فقط بِصفة لاعب أساسي.

وبات فريق لوغانو بعد هذا الانتصار، يجمع 14 نقطة في المركز الـ 3. ويتذيّل نادي لوزان لائحة الترتيب في المركز الـ 10، بِرصيد 4 نقاط.

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