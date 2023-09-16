بِالفيديو: إصابة آيت نوري والجمهور يُصفّق تشجيعا له

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، السبت، لِإصابة في مباراة فريقه ولفرهامبتون والضيف نادي ليفربول الإنجليزيَين.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الخامسة من عمر البطولة الإنجليزية، حيث شارك المدافع آيت نوري أساسيا بِزيّ نادي ولفرهامبتون.

واضطرّ مدافع “الخضر” إلى الخروج في الدقيقة الـ 65، بِداعي الإصابة (الفيديو).

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بعد بيانا، حول إصابة آيت نوري، ونوعيتها، ومدى خطورتها من عدمها.

وترك ريان آيت نوري النتيجة متعادلة بـ (1-1)، قبل أن ينهزم فريقه بـ (1-3)، مع تورّط اللاعب الذي عوّضه المدافع الإسباني هوغو بوينو في تسجيل هدف ضدّ مرماه.