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رياضة

بِالفيديو: الأمن المغربي يقمع جماهير مباراة الرجاء والأهلي

علي بهلولي
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بِالفيديو: الأمن المغربي يقمع جماهير مباراة الرجاء والأهلي

لجأت قوات الأمن المغربي سهرة الجمعة، إلى قمع أنصار الفريق المحلّي الرجاء البيضاوي .

ويُواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفه نادي الأهلي المصري، بِرسم إياب ربع نهائي منافسة رابطة أبطال إفريقيا. حيث يُفترض أن تنطلق المباراة بِمدينة الدار البيضاء، على الساعة الـ 11 ليلا (بِالتوقيت الجزائري)، تحت إدارة تحكيم سنيغالي.

وارتاد جمهور غفير ينتمي إلى فريق الرجاء البيضاوي الملعبَ، في توقيت مُبكّر، قبل أن يصطدم بِرجال الأمن المغربي، فيما اجتاح بعضهم أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.

للإشارة، فإن مباراة الذهاب انتهت لِمصلحة فريق الأهلي المصري بِنتيجة (2-1).

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