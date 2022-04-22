بِالفيديو: الأمن المغربي يقمع جماهير مباراة الرجاء والأهلي
لجأت قوات الأمن المغربي سهرة الجمعة، إلى قمع أنصار الفريق المحلّي الرجاء البيضاوي .
ويُواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفه نادي الأهلي المصري، بِرسم إياب ربع نهائي منافسة رابطة أبطال إفريقيا. حيث يُفترض أن تنطلق المباراة بِمدينة الدار البيضاء، على الساعة الـ 11 ليلا (بِالتوقيت الجزائري)، تحت إدارة تحكيم سنيغالي.
وارتاد جمهور غفير ينتمي إلى فريق الرجاء البيضاوي الملعبَ، في توقيت مُبكّر، قبل أن يصطدم بِرجال الأمن المغربي، فيما اجتاح بعضهم أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.
للإشارة، فإن مباراة الذهاب انتهت لِمصلحة فريق الأهلي المصري بِنتيجة (2-1).
الرجاء المغربي x الأهلي المصري
جماهير الرجاء لا يمنع دخولها وحتى أمن الملاعب …
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— أحمد 🇸🇦| 🌙 (@AAWR20) April 22, 2022
💣Yes we can 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/hXQHmpNSa3
— 🇦🇹Ⓜ️ohammed🇦🇹 (@4M191) April 22, 2022
اقتحام جماهير الرجاء المغربي لأرضية الملعب في وجود الأمن المغربي pic.twitter.com/tpY8T1PSSG
— Zubaida (@Ahlawya74Z) April 22, 2022
🎥| جمهور #الرجاء_المغربى يتجول في مركب محمد الخامس قبل مواجهة الأهلي
نتمني السلامه للجميع قبل كل شيء 🇪🇬🤝🇲🇦#الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/bMuISUMXr2
— كأس العالم 🏆 (@_Qatar022) April 22, 2022