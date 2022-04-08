-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: براهيمي يتألّق آسيويا

علي بهلولي
  • 229
  • 0
بِالفيديو: براهيمي يتألّق آسيويا
براهيمي في مباراة الريان والاستقلال (صورة نادي الريان)

تألّق اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الجمعة، في صفوف نادي الريان القطري.

وفاز نادي الريان القطري بِنتيجة (2-3) على فريق الاستقلال من طاجكستان، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وسجّل متوسط الميدان براهيمي الهدف الأوّل لِفريقه الريان، في الدقيقة الـ 8.

وعن الفوج الأوّل ذاته، يلعب فريق الهلال السعودي مع نادي الشارقة الإماراتي. سهرة الجمعة.

وفي المجموعة الخامسة، تعادل فريق السد القطري بِنتيجة (1-1) مع نادي نسف قرشي من أوزباكستان.

وخاض المهاجم الجزائري بغداد بونجاح كامل أطوار هذه المباراة، بِزيّ نادي السد القطري.

وطرد الحكم السوري لاعبَين من فريق السد القطري، في الدقيقتَين الـ 27 والـ 63.

وعن الفوج نفسه، يلعب نادي الوحدات الأردني مع فريق الفيصلي السعودي، سهرة الجمعة.

وتُجرى المنافسة بِصيغة 10 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 أندية مناصفة. وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج لِثمن النهائي، فضلا عن 6 فرق نالت أحسن رتبة ثانية.

ومنح الاتحاد الآسيوي لِكرة القدم نظيره السعودي في تاريخ سابق، حق استضافة بلده كامل مقابلات دور المجموعات للأفواج الخمسة الأولى، توجد بينها المجموعتان الوارد ذكرهما أعلاه.

مقالات ذات صلة
هذا هو تاريخ قرعة تصفيات “شان” الجزائر 2023

هذا هو تاريخ قرعة تصفيات “شان” الجزائر 2023

يهمّ “الخضر”.. ضبط تاريخَي قرعة وتصفيات “كان” 2023

يهمّ “الخضر”.. ضبط تاريخَي قرعة وتصفيات “كان” 2023

لن أتأثر برحيل عمارة وبلماضي قدم لي الدعم

لن أتأثر برحيل عمارة وبلماضي قدم لي الدعم

مورينيو وبيليغريني وبوسكيتس يضمّون أصواتهم إلى صوت بلماضي

مورينيو وبيليغريني وبوسكيتس يضمّون أصواتهم إلى صوت بلماضي

مرض السرطان يُنهي المشوار التدريبي لـ “فان خال”

مرض السرطان يُنهي المشوار التدريبي لـ “فان خال”

هذا هو مصير بلماضي على رأس الخضر.. وبقاؤه مطلب جماهيري

هذا هو مصير بلماضي على رأس الخضر.. وبقاؤه مطلب جماهيري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد