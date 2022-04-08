بِالفيديو: براهيمي يتألّق آسيويا

تألّق اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الجمعة، في صفوف نادي الريان القطري.

وفاز نادي الريان القطري بِنتيجة (2-3) على فريق الاستقلال من طاجكستان، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وسجّل متوسط الميدان براهيمي الهدف الأوّل لِفريقه الريان، في الدقيقة الـ 8.

وعن الفوج الأوّل ذاته، يلعب فريق الهلال السعودي مع نادي الشارقة الإماراتي. سهرة الجمعة.

وفي المجموعة الخامسة، تعادل فريق السد القطري بِنتيجة (1-1) مع نادي نسف قرشي من أوزباكستان.

وخاض المهاجم الجزائري بغداد بونجاح كامل أطوار هذه المباراة، بِزيّ نادي السد القطري.

وطرد الحكم السوري لاعبَين من فريق السد القطري، في الدقيقتَين الـ 27 والـ 63.

وعن الفوج نفسه، يلعب نادي الوحدات الأردني مع فريق الفيصلي السعودي، سهرة الجمعة.

وتُجرى المنافسة بِصيغة 10 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 أندية مناصفة. وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج لِثمن النهائي، فضلا عن 6 فرق نالت أحسن رتبة ثانية.

ومنح الاتحاد الآسيوي لِكرة القدم نظيره السعودي في تاريخ سابق، حق استضافة بلده كامل مقابلات دور المجموعات للأفواج الخمسة الأولى، توجد بينها المجموعتان الوارد ذكرهما أعلاه.