بِالفيديو: بصمة قوية لـ “عوار” في فوز للاتحاد

ترك اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار مساء الأربعاء، بصمة قوية في فوز لِفريقه الاتحاد السعودي.

وتغلّب الاتحاد بِثُنائية نظيفة خارج القواعد على نادي التعاون، في مباراة لِحساب الجولة الثلاثين من عمر البطولة السعودية.

وسجّل متوسط الميدان حسام عوار الهدف الأوّل في الدقيقة الـ 19، وصنع الأخير في الدقيقة الـ 52. رافعا رصيده إلى 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة في البطولة.

وتتحوّل الحصيلة إلى 12 هدفا و4 تمريرات حاسمة في كل المنافسات الرسمية للأندية، نسخة 2025-2026.

وأمسى نادي الاتحاد يملك 48 نقطة في المركز السادس، ويشغل فريق التعاون الرتبة الخامسة بِمجموع 49 نقطة.