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رياضة

بِالفيديو: بلايلي يعود ويُهدي الفوز إلى أجاكسيو

علي بهلولي
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بِالفيديو: بلايلي يعود ويُهدي الفوز إلى أجاكسيو
الأرشيف
يوسف بلايلي

أهدى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى فريقه أجاكسيو الفرنسي مساء الأربعاء فوزا.

وانتصر فريق أجاكسيو بِهدف لِصفر على نادي سانت إيتيان الفرنسي، في مباراة تحضيرية.

وسجّل صانع الألعاب بلايلي الهدف الوحيد في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 60، كان هو مَن جلبها لِفريقه أجاكسيو، بعد عرقلته داخل منطقة عمليات نادي سانت إيتيان (شريط الفيديو المُدرج أدناه، انطلاقا من 1د و13ثا).

وقبل مواجهة سانت إيتيان، لم يلعب بلايلي أيّ لقاء منذ الـ 13 من نوفمبر الماضي، تاريخ مباراة فريق أجاكسيو والمضيف نادي نانت، بِرسم منافسة بطولة فرنسا.

وأُوقفت المنافسات المحلّية في فرنسا، بِسبب تنظيم قطر لِتظاهرة كأس العالم.

وعلى غرار بلايلي، شارك المدافع الدولي الجزائري السابق فوزي غلام أساسيا (الصورة المُدرجة أدناه)، لكن في صفوف نادي سانت إيتيان.

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