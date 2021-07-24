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رياضة

بِالفيديو: بن رحمة يفتتح عدّاد التهديف بـ “أناقة”

علي بهلولي
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بِالفيديو: بن رحمة يفتتح عدّاد التهديف بـ “أناقة”

افتتح اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت، عدّاد التهديف مع فريقه وست هام الإنجليزي.

وفاز فريق وست هام بِنتيجة عريضة (2-6) على نادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي.

ولُعبت هذه المباراة بِاسكتلندا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الرّابع لِفريقه وست هام، في الدقيقة الـ 53. وبِطريقة فنية أنيقة كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وترك الدولي الجزائري مكانه في الدقيقة الـ 77، وحينها كان فريقه “المطارق” مُتقدّما في النتيجة بـ (2-5).

وارتدى بن رحمة في هذه المباراة قميصا بِرقم جديد مُرادف لـ “22”، بعدما كان يحمل رقم “9”.

وبات بن رحمة وقد سجّل أوّل هدف في هذه الصائفة، عِلما أن فريقه وست هام خاض 5 مقابلات ودية، بِاحتساب مواجهة سلتيك غلاسكو.

ويستعدّ سعيد بن رحمة وفريقه وست هام للبطولة الإنجليزية في موسمها الجديد، والبداية ستكون أمام المضيف نادي نيوكاسل في الـ 15 من أوت المقبل.

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