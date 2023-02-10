بِالفيديو: ثلاثة أهداف لِبراهيمي في ظرف خمسة أيّام وتوقيع خرافي

بلال براهيمي يحتفل بِهدف سجّله ضد فريق أجاكسيو (صورة نادي نيس).

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي تقديم العروض الفنية الإيجابية، مع فريقه نيس الفرنسي.

وفاز فريق نيس بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي أجاكسيو، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل المهاجم براهيمي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 66، لِيتمكن من هزّ الشّباك بعد ثلاث دقائق فقط، ثم أضاف الهدف الأخير في الدقيقة الـ 90.

وسجّل براهيمي الهدف الأخير بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

وكان براهيمي قد تألّق أيضا في الجولة الماضية منذ خمسة أيّام خلت، لمّا وقّع هدفا لِمصلحة فريقه نيس ضد أولمبيك مرسيليا.

وبات الدولي الجزائري يحوز رصيد 4 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، في بطولة “اللّيغ 1” ودوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك متوسّط الميدان هشام بوداوي أساسيا، فيما تابع الحارس تيدي بولهندي لقاء فريقه نيس من دكّة البدلاء. بينما غاب المدافع يوسف عطال بِداعي الإصابة (الفخذ)، مثلما هو الشّأن لِصانع ألعاب فريق أجاكسيو يوسف بلايلي (أوتار الرّكبة).

وخاض متوسّط الميدان الجزائري مهدي بوتش أوّل مبارة له في بطولة فرنسا للموسم الحالي، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 82، بِزيّ فريق أجاكسيو.

وكان مهدي بوتش قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة في ألعاب البحر المتوسّط بِوهران صيف 2022، وسجّل هدف ضدّ إسبانيا.

ويجمع فريق نيس بعد هذا الانتصار الثقيل 37 نقطة في المركز الـ 7، بينما يشغل نادي أجاكسيو الرّتبة الـ 18 بِرصيد 18 نقطة.