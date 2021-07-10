بِالفيديو: سبعيني يُسجّل ويُصاب

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، السبت، أوّل هدف له في أوّل مباراة خاصّة بِالموسم الكروي الجديد.

وتعادل نادي بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (2-2) مع فريق فيكتوريا كولن الألماني، في مباراة ودّية استعدادا للموسم المقبل.

وأمضى المدافع بن سبعيني أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الرّابعة، ولِمصلحة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

واضطرّ بن سبعيني إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 41، بعد شعوره بِآلام على مستوى الكاحل. وحينها كان فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1).

ويلعب بن سبعيني وفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ أربع مقابلات ودّية أخرى، ما بين الـ 17 والـ 31 من جويلية الحالي، نصفها مع ناديَين ألمانيَين، والنصف الآخر مع فريقَين فرنسي وهولندي.

ويستهلّ رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الموسم الجديد وبِصفة رسمية، بِتاريخ الـ 7 من أوت المقبل، وذلك لمّا يُواجهان نادي بايرن ليفركوزن، في إطار الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس ألمانيا نسخة 2021-2022. وبعدها بِستّة أيّام يخوضان مباراة قوية أمام الضيف فريق بايرن ميونيخ، لِحساب جولة ضربة انطلاقة مسابقة “البوندسليغا” في طبعتها الجديدة. عِلما أن البايرن نال لقب البطولة في الموسم المُنقضي.