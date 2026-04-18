بِالفيديو: ضغوط قويّة على مدرب الأرجنتين قبل مواجهة الجزائر

بدأ منسوب الضّغط يرتفع مُتعبا مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، قبل أقلّ من شهرَين عن انطلاق كأس العالم 2026.

وتُواجه الأرجنتين المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 17 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. ضمن فوج موندياليّ يضمّ أيضا فريقَي النمسا والأردن.

وفي آخر مؤتمر صحفي للناخب الوطني الأرجنتيني، نهض مشّجع وخاطب ليونيل سكالوني بِنبرة تحذير، من كون فريق “الألبيسيليستي” ضعيفا، وقد يفشل في رحلة الدفاع عن لقبه العالمي. مُعدّدا له أسماء منتخبات قوية مرشّحة للتتويج بِالكأس، وذكر فرنسا وإسبانيا والبرازيل. قبل أن يتدخّل المكلّفون بِالأمن ويطردونه من القاعة.

وكان المشجّع يرتدي قميصا لِمنتخب الأرجنتين يحمل رقم “10”، كَتبت عليه عبارة شهيرة “يد الإله”، نسبة إلى أسطورة الكرة دييغو مارادونا، ووصفه للهدف الذي سجّله بِيده في مرمى إنجلترا خلال ربع نهائي مونديال المكسيك 1986.

وأُثير جدل في الساحة الكروية الأرجنتينية حول كيفية تسلّل “غريب” إلى المؤتمر الصحفي، وعمّا إذا كانت الحادثة مقصودة، من أجل “وخز” سكالوني وتنبيهه قبيل انطلاق كأس العالم.

ونُشّط المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الأرجنتين للضيف الزامبي وديا في الـ 31 من مارس الماضي، وفوزها بِنتيجة (5-0).

ومنذ أكتوبر 2025، خاض رجال سكالوني خمس مقابلات ودية، مع منتخبات أفضلها يشغل الرتبة الـ 49 عالميا (فنزويلا).

وكان يُفترض أن تواجه الأرجنتين منتخب إسبانيا في إطار نهائي “الفيناليسيما” (بطل أمريكا الجنوبية 2024 مع نظيره الأوروبي)، بِقطر في الـ 27 من مارس الماضي، لكن اللقاء أُلغي لِدواعٍ أمنية. مثلما أُلغيت مواجهة فريق “العنابي” بعد أربعة أيام من ذلك.

وفي الـ 7 والـ 10 من جوان المقبل، تلعب الأرجنتين ودّيا ضد الهندوراس (الرتبة الـ 66 عالميا) وآيسلندا (المركز الـ 75 عالميا).