بِالفيديو: عنف مُجدّدا وإيقاف مباراة فرنسية.. سليماني احتياطي

أوقف الحكم سهرة الجمعة مباراة فريق أولمبيك ليون والمضيف نادي باريس الفرنسيَين، بِسبب شغب الجماهير في المدرجات، وأيضا اجتياحهم لِأرضية الميدان.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا، حيث لُعب الشوط الأوّل وانتهى بِنتيجة هدف لِمثله. وبعدها اشتعل فتيل العنف في المدرجات بين أنصار الفريقَين، وتأخّرت انطلاقة الشوط الثاني.

ومع استمرار أحداث العنف، قدّر الحكم أنه يستحيل استئناف المباراة، وقرّر إيقافها قبل الآوان.

وانطلقت هذه المباراة على الساعة التاسعة ليلا بِالتوقيت الجزائري، مع الإشارة إلى أن نادي باريس ينتمي إلى بطولة القسم الثاني (ليس “البي آس جي”).

وتابع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني الشوط الأوّل لِمواجهة نادي باريس، من دكّة بدلاء فريقه ليون.

وطبع العنف بِقوّة الموسم الكروي الفرنسي الحالي، حيث سبق لِهذه المشاهد المشجوبة أن عرفتها مقابلات مثل نيس ومرسيليا.