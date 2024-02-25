بِالفيديو: فتح تحقيق بِشأن أعمال شغب مباراة “باتنة- الحراش”

فتحت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة، الأحد، تحقيقا في أعمال الشغب التي طبعت مباراة مولودية باتنة والضّيف اتحاد الحراش.

وقالت الرّابطة إن أعمال الشغب اندلعت عند نهاية المباراة، التي لُعبت بِباتنة بعد ظهيرة السبت، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”، وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وأضافت أنها ستجمع كل المعلومات عن هذه الحوادث، ثمّ تتّخذ القرار المناسب بِشأن هذه المباراة.

ويشغل فريق مولودية باتنة المركز الثاني بِرصيد 35 نقطة، ويتموقع اتحاد الحراش في الرّتبة الـ 12 بِمجموع 18 نقطة.

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