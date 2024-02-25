-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: فتح تحقيق بِشأن أعمال شغب مباراة “باتنة- الحراش”

الشروق الرياضي
  • 440
  • 0
بِالفيديو: فتح تحقيق بِشأن أعمال شغب مباراة “باتنة- الحراش”
ح.م

فتحت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة، الأحد، تحقيقا في أعمال الشغب التي طبعت مباراة مولودية باتنة والضّيف اتحاد الحراش.

وقالت الرّابطة إن أعمال الشغب اندلعت عند نهاية المباراة، التي لُعبت بِباتنة بعد ظهيرة السبت، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”، وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وأضافت أنها ستجمع كل المعلومات عن هذه الحوادث، ثمّ تتّخذ القرار المناسب بِشأن هذه المباراة.

ويشغل فريق مولودية باتنة المركز الثاني بِرصيد 35 نقطة، ويتموقع اتحاد الحراش في الرّتبة الـ 12 بِمجموع 18 نقطة.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

مقالات ذات صلة
أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

أوّل خسارة إفريقية لِاتحاد العاصمة

الحظوظ متساوية بين بيتروفيتش وبيسيرو لتدريب “الخضر”

الحظوظ متساوية بين بيتروفيتش وبيسيرو لتدريب “الخضر”

تمريرة حاسمة وفوز لِآيت نوري

تمريرة حاسمة وفوز لِآيت نوري

سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين يوم 17 مارس

سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين يوم 17 مارس

“نمّور” تكتفي بِالمركز العالمي الرّابع

“نمّور” تكتفي بِالمركز العالمي الرّابع

الشباب أمام فرصة حسم التأهل في تنزانيا

الشباب أمام فرصة حسم التأهل في تنزانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد