بِالفيديو: لمّا سجّل بلومي هدفا بِحضور “بيليه”

الأخضر بلومي (من اليسار) وبيليه (في الأمام).

نال أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي شرف خوض مباراة عالمية، حضر وقائعها أيقونة اللّعبة والرّاحل البرازيلي بيليه.

حدث ذلك بِملعب ولاية نيوجيرسي الأمريكية في السابع من أوت 1982، وبِالضّبط شهرا بعد إسدال ستار كأس العالم نسخة إسبانيا.

واستلم بلومي الدّعوة من قبل الاتحاد الدولي لِكرة القدم، بعد تألّقه في المونديال.

وشارك صانع ألعاب “الخضر” في مباراة خيرية، نظّمتها “الفيفا” ورصدت عائداتها المالية (حضور نحو 80 ألف مُتفرّج في المدرّجات) لِمصلحة منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسف).

وأعطى بيليه إشارة انطلاق هذه المباراة، على اعتبار أنه حضر “الحفل” بِصفته سفيرا لـ “اليونيسف”.

ولعب ابن ولاية معسكر في صفوف منتخب “نجوم العالم”، رفقة البرازيليَين زيكو وسقراط (سكراتاس) والمكسيكي هوغو سانشيز، وغيرهم. بينما ضمّت صفوف الفريق المُنافس “نجوم أوروبا” لاعبين أمثال الإيطالي باولو روسي والفرنسي ميشال بلاتيني والألماني فرانتز بيكنباور. وانتهت بِنتيجة (2-3) للأوروبيين.

ودرّب منتخب “نجوم العالم” التقني البرازيلي تيلي سانتانا، نظير زميله الألماني يوب ديرفال لدى فريق “نجوم أوروبا”. وهما مدربان فارقا الحياة في تاريخ سابق.

واللافت أن بلومي واجه ألمانيا في مونديال 1982 التي درّبها يوب ديرفال، ثم نافس البرازيل في كأس العالم 1986 التي أشرف عليها تيلي سانتانا.

وتألّق الأخضر بلومي في هذه المباراة الاستعراضية، بِتسجيل هدف في الدقيقة الـ 35، رغم أنه ارتدى قميصا بِرقم مُميّز (4)، يُشير إلى قلب الدّفاع بِالمفهوم الكلاسيكي للمناصب! يُناسب نور الدين قريشي أو فضيل مغارية أو طارق لعزيزي. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه (انطلاقا من الثانية 52).