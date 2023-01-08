بِالفيديو: محرز “يجلد” فريق تشيلسي أربع مرّات في ظرف شهرَين!

محرز يحتفل بِهدفه الأوّل لِمصلحة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في كأس إنجلترا.

بات النّجم الجزائري رياض محرز، الأحد، جلّادا لِفريق تشيلسي، بِالمعنى التامّ والعريض للفظ “جلّاد”!

وتأهّل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس إنجلترا، بعد فوزه على نادي تشيلسي بِنتيجة (4-0). مع الإشارة إلى أن الفريق الخاسر كان قد نشّط نهائي هذه المسابقة في النسخة الماضية.

وسجّل الجناح محرز أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 23 وبِطريقة استعراضية، وأيضا الهدف الأخير لكن من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 85. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

ودشّن قائد “محاربي الصّحراء” عدّاد التهديف بِتوقيعَين في كأس إنجلترا للموسم الحالي، علما أن مواجهة تشيلسي هي الأولى لِفريقه مانشستر سيتي في هذه المنافسة نسخة 2022-2023.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف وتمريرتَين حاسميتَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية في الموسم الجاري.

وتوجد ضمن الحصيلة المُشار إليها أعلاه 4 أهداف لِمحرز ضد تشلسي هذا الموسم، بل في ظرف شهرَين فقط: هدف في البطولة الإنجليزية سهرة الخميس الماضي (الفوز بـ 0-1)، وهدف في الدور الـ 16 لِكأس الرّابطة الإنجليزية في التاسع من نوفمبر الماضي (الفوز والتأهّل بـ 2-0)، وهدفَي مباراة الأحد في الكأس الإنجليزية.