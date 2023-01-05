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رياضة

بِالفيديو: محرز يُهدي فوزا ثمينا إلى “السيتي”

علي بهلولي
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بِالفيديو: محرز يُهدي فوزا ثمينا إلى “السيتي”
محرز يهزّ شباك "البلوز" (صورة نادي مانشستر سيتي).

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الخميس فوزا ثمينا إلى فريقه مانشستر سيتي.

وانتصر فريق “الأزرق السّماوي” بِهدف دون ردّ على المُضيّف نادي تشيلسي، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الإنجليزية.

ودخل قائد “الخضر” إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 60، لِيتمكّن بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراة.

ورفع محرز غلّته إلى هدفَين في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 6 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، في كلّ المسابقات الرّسمية للأندية نسخة 2022-2023.

وشهدت المباراة خروج لاعبَين من فريق تشيلسي مُبكّرا بِداعي الإصابة، وهما: الجناح رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ 5، ومتوسّط الميدان كريستيان بوليزيتش في الدقيقة الـ 22.

وبات فريق المدرب جوسيب غوارديولا بعد هذا الفوز، يجمع 39 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد أرسنال بِفارق 5 نقاط. وتجمّد نادي تشيلسي في الرّتبة الـ 10 بِرصيد 25 نقطة.

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