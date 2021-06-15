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رياضة

بِالفيديو: مظلّي إيكولوجي كاد يُفسد “عرس” مباراة ألمانيا وفرنسا!

علي بهلولي
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بِالفيديو: مظلّي إيكولوجي كاد يُفسد “عرس” مباراة ألمانيا وفرنسا!

حطّ ضيف “مُتهوّر” فوق أرضية ملعب مدينة ميونيخ الألمانية سهرة الثلاثاء، قبيل انطلاق مباراة منتخب هذا البلد والمنافس الفرنسي.

ولُعبت هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وقبيل لحظات عن انطلاق هذه المباراة، تفاجأ الحضور بِهبوط مظلّي وبِطريقة خاطئة فوق أرضية الملعب، وتسبّب في إصابة شخصَين بِجروح. استنادا إلى ما ذكرته تقارير صحفية ألمانية، وكما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وأعلنت منظمة “السلام الأخضر” (غرينبيس) في بيان لها، أن المظليَّ أحد مناظليها، وتأسّفت للجوئها إلى هذا العمل. وشدّدت على أنها لا تستهدف إيقاف المنافسات الرياضية أو إفساد “العرس” الكروي الأوروبي.

وأضاف بيان المنظمة الإيكولوجية العالمية يقول إن الهدف من وراء هذا العمل، هو الإحتجاج ضد تفاقم خطر تلوّث الهواء، بِسبب الدخان المؤذي الذي تنفثه السيارات. ودعت إلى استعمال جيل جديد من المركبات.

ومعلوم أن فرنسا وألمانيا من أكبر الدول المنتجة للسيارات في العالم.

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