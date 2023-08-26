بِالفيديو: نجل بلومي يتألّق تسجيلا وتمريرا في البرتغال

دشّن محمد البشير بلومي نجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي مساء السبت، عدّاد التهديف في البطولة البرتغالية.

وفاز فريق فارينسي بِخماسية نظيفة على الزّائر نادي شافيز، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة البرتغالية.

وأمضى المهاجم بلومي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 20 (الفيديو) ، كما صنع الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 10 (الفيديو). فبات يحوز رصيد هدف وتمريرتَين حاسمتَين.

واستُبدل بلومي في الدقيقة الـ 66، تاركا فريقه فارينسي مُتقدّما في النتيجة بـ (5-0).

ويشغل فريق فارينسي الرّتبة الـ 9 بِرصيد 3 نقاط، ويتذيّل نادي شافيز اللائحة في المركز الـ 18 بِلا شيء.