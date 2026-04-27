إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: هدف لـ “بونجاح” في نهاية المطاف

الشروق الرياضي
  • 312
  • 0
أنهى اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح المشوار في البطولة القطرية للموسم الحالي، بِهدفٍ ورتبةٍ مستحقّة لِفريقه الشمال.

وخسر فريق الشمال بِنتيجة (2-3) خارج القواعد أمام نادي السد مساء الإثنين، في مباراة لِحساب الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر البطولة القطرية.

وسجّل القائد والمهاجم بونجاح الهدف الأوّل لِفريقه الشمال في الدقيقة الـ 65، رافعا رصيده إلى 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة في بطولة قطر نسخة 2025-2026.

وتموقع فريق الشمال عند نهاية المطاف في المركز الثاني بِرصيد 40 نقطة، نظير الصدارة بِمجموع 45 نقطة لِنادي السد، الذي أحرز رسميا لقب بطولة قطر.

ويُمكن اعتبار مركز الوصافة لِنادي الشمال رتبة كبيرة لِفريق “صغير”، لم يسبق له إحراز لقب البطولة القطرية.

وفضلا عن بونجاح، ضمّت صفوف نادي الشمال مواطنيه وزملائه: المدافع عبد الصمد بوناصر ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس والمهاجم محمد عمر رفيق.

وغاب المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال عن نادي السد، بِداعي إصابة على مستوى القدم، وإجرائه مؤخّرا عملية جراحية أنهت موسمه قبل الآوان، لكن يحقّ له تزيين سجّله بِهذا التتويج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد