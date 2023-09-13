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رياضة

بِالفيديو: هذا ما قاله بلماضي عن الرّئيس الجديد لـ “الفاف”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هذا ما قاله بلماضي عن الرّئيس الجديد لـ “الفاف”

علّق النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على وليد سعدي، المسؤول الذي يُفترض أن يخلف جهيد زفيزف في منصب رئيس “الفاف”.

وقال جمال بلماضي بعد عودته من السنيغال إلى الجزائر في تصريحات إعلامية، الأربعاء، إنّه لا يعرف وليد سعدي شخصيا.

وأضاف أنّه سينشغل بِتدريب “الخضر”، وإن كان لديه طلب، فسيتمثّل في ضرورة أن يُعيد الرّئيس الجديد ترتيب بيت اتحاد الكرة، وتطوير اللّعبة الجزائرية، وعدم التركيز على “مُحاربي الصّحراء” (الفيديو).

ويُروِّج “خصوم” بلماضي، على أن المدرّب الحالي للمنتخب الوطني مارس ضغوطا لِتعيين شرف الدين عمارة، ثم جهيد زفيزف، في منصب رئيس “الفاف”.

ولا يحتاج الأمر إلى إبراز، في وجوب أن تكون العلاقة بين رئيس اتحاد الكرة ومدرب منتخب الأكابر مُنسجمة ومُتناغمة. لِأن الخلافات بين الطرفَين ستضرّ “الخضر”، وأيضا المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، واللّعبة بِصفة عامّة.

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