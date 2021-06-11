تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في فضيحة الطريق السيار

بسبب غياب معظمهم وممثلي الشركات والمجمعات الأجنبية

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس، النظر في ملف الطريق السيار شرق ـ غرب إلى الدورة الجنائية القادمة، بناء على طلب من هيئة الدفاع، نظرا لارتباط بعض أعضائها المؤسسين بالانتخابات التشريعية، إضافة إلى غياب معظم المتهمين، وكذا ممثلي الشركات والمجمعات الأجنبية.

وقد افتتحت الجلسة في حدود الساعة العاشرة، بحضور عدد من المتهمين في قضية الحال، حيث تقدمت هيئة الدفاع من رئيس الجلسة والتمست منه تأجيل المحاكمة، مع تقديم الأسباب المتمثلة في غياب معظم المتهمين وكذا ممثلي الشركات والجمعيات الوطنية والأجنبية، وفي هذا الأثناء يتدخل القاضي قائلا “نظرا لغياب كافة المتهمين ولأسباب موضوعية”، تؤجل هذه القضية إلى الدورة الجنائية القادمة.

وقد تمت برمجة قضية الحال بعد رجوع الطعن بالنقض والإحالة من المحكمة العليا، حيث يواجه المتهمون عدة تهم على غرار قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ وكذا تلقي الرشوة وهدايا غير مستحقة، إلى جانب تبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى المشاركة في تبديد أموال عمومية.

يذكر أن جنايات مجلس قضاء العاصمة سلطت في ماي 2015، أحكاما تتراوح بين عشر سنوات سجنا والبراءة في حق 22 شخصا متورطا في قضية الطريق السيار شرق-غرب، والتي جرت محاكمتها بجنايات العاصمة، كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر بـ5 ملايين دج ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية “المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الإسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي آس أمي أي والشركة البرتغالية كوبا”.