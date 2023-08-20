تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف إلى 10 سبتمبر

عن تبديد 300 مليار لإنجاز "محطة طيران" بقسنطينة

أجّلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 10 سبتمبر الداخل، محاكمة كل من الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف والواليين السابقين طاهر سكران ويوسف عبد العزيز و41 متهما المتابعين في ملف فساد يتعلق بإنجاز “محطة الطيران” بولاية قسنطينة.

وكان التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، باعتبارها أول جلسة، إذ سيمثل كل من بدوي وبوضياف وسكران ويوسف عبد العزيز و41 متهما، مجدّدا أمام هيئة المحكمة عن وقائع فساد تتعلق بتبديد أزيد من 300 مليار سنتيم في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار “محمد بوضياف” بقسنطينة، إلى جانب تجاوز القيمة الأصلية للمشروع بنسبة 615 بالمائة بسبب الأشغال الإضافية، مع تسجيل تأخر في الإنجاز دام 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط، وكذا عدم نضج الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراساتSAU ، عكس مضمون المرسوم رقم 98-227 المعدل والمتمم المتعلق بنفقات الدولة، فضلا عن عدم تطابق إجراءات تسليم وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية، مع التعديلات على الدراسة الأولية التي تعود للمتغير الوحيد، عكس ما جاء في دفتر الشروط، إلى جانب تسجيل عدة نقائص في إبرام عقد الدراسة والمتابعة بين مكتب دراسات شركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ومؤسسة تسيير مصالح المطارات.

ويواجه المتهمون في ملف الحال تهما ثقيلة تتراوح بين استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و33 و48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد سلّطت، بتاريخ 21 جوان الفارط، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من بدوي وبوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق كل واحد منهما.

وبالمقابل، برّأت المحكمة كلا من الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من جميع التهم الموجّهة إليهما، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.