تألق بلعيد وعبادة وعمورة في خطر

قبل أقل من 70 يوما من بداية كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يكون المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد استقر على التعداد الذي يشارك به في العرس العالمي. فماعدا بعض “الجزئيات” الصغيرة، التي سيعيد النظر فيها، وانتظار شهر ماي القادم لمعرفة مدى جاهزية كل اللاعبين، خاصة من الناحيتين البدنية والفنية، وعدم تعرضهم لإصابات قد تحرمهم من مونديال 2026، فإن الأمور اتضحت بنسبة كبيرة، وعلى اللاعبين العمل من أجل الثبات على مستواهم الحالي، للبقاء في قائمة اللاعبين الذين سيكون لهم شرف تقمص الزي الوطني في المحفل العالمي، الذي ينتظره الجزائريون بفارغ الصبر، من أجل رؤية منتخبهم يحقّق نتيجة أحسن من تلك المحققة في مونديال 2014، حين وصل رفقاء القائد، رياض محرز، إلى الدور الثاني لأوّل مرة في تاريخ الكرة الجزائرية.

المتتبع للمنتخب الوطني، وخاصة في تربص شهر مارس المنصرم، يكون قد لاحظ تألق اللاعبين المحليين، زين الدين بلعيد وأشرف عبادة، اللذين أثبتا أنهما سيكونان بنسبة كبيرة في التعداد الذي سيشارك في المونديال. وهي رسالة إلى كل اللاعبين المحليين، بأن الناخب الوطني لا يفرق بين المحلي والمحترف، وأن كل لاعب لا يستدعيه إلى تربص الخضر يدل على أنه غير جاهز أو لأسباب انضباطية، مثلما يحدث اليوم لعدد من اللاعبين على غرار بن ناصر، بن طالب، وبونجاح، وأنه يتابع كل صغيرة وكبيرة حول أداء اللاعبين في أنديتهم. وتبقى الأبواب مفتوحة لكل لاعب بإمكانه تقديم الإضافة إلى التشكيلة الوطنية… وقائمة 26 لاعبا التي سيختارها الناخب الوطني قبل 30 ماي القادم، قد تعرف بعض المفاجآت، لأن التقني السويسري لا يعترف بالأسماء، بقدر ما يعترف بالأداء فوق الميدان.

تربص شهر مارس، أكد أيضا أن لاعب فولسبورغ الألماني، محمد الأمين عمورة، بعيد كل البعد عن مستواه المعهود، سواء في المباراة السهلة أمام غواتيمالا، أم في مباراة الأوروغواي، ويكون قد دخل مرحلة الخطر… تراجع مستوى ابن مدينة جيجل يطرح العديد من التساؤلات، ويكون المدرب بيتوفيتش قد حثه بعد نهاية التربص على العمل من أجل العودة إلى مستواه المعهود، وعليه تجاوز فترة الفراغ التي يمر بها، لأنه يعتبر قطعة أساسية في كتيبة المحاربين… وهو ما ينطبق أيضا على كل اللاعبين الآخرين المبعدين.. المطالبين بتدارك الأمور قبل فوات الأوان.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يثق كثيرا في المدرب الوطني، ومدى قدرته على الذهاب بعيدا في المونديال القادم، بدليل مطالبته بالبقاء مع الخضر في الفترة الانتقالية مع الجيل الجديد للاعبين، ومنح القيادة لبعض الشبان الذي برزوا بقوة، على غرار شايبى، مازة، بلعيد، عبادة وغيرهم.