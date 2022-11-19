-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تاريخ دخول أول سيارة مستوردة؟.. وزير الصناعة يجيب

الشروق أونلاين
  • 185837
  • 20
تاريخ دخول أول سيارة مستوردة؟.. وزير الصناعة يجيب
ح.م

يرتبط تاريخ دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر، بمدى التزام المستثمرين في تطبيق بنود دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات، حسب ما صرّح به وزير الصناعة أحمد زغدار.

وقال زغدار في تصريح لوسائل الإعلام يوم السبت:”عندما الملفات المقدّمة لاستيراد السيارات، ومدى تطابقها مع دفتر الشروط، سيمنح أول اعتماد”.وأضاف يقول:”الآجال محدّدة بموجب القانون”.

وفي إجابة عن سؤال حول الأسعار المتوقعة للسيارات المستوردة في السوق الجزائرية، اعتبر زغدار أنها ستحدّد من خلال تكلفة الاستيراد، أو الإنجاز، في حالة السيارات المصنّعة محليا.

جمعية المستهلك تعلق على دفتر شروط السيارات

وفي 18 نوفمبر 2022، اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن دفتر شروط وكلاء ومصنعي السيارات الذي تم الكشف عنه الخميس، يضمن حقوق المواطن.

ووصفت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسوك دفتر الشروط بالجيد وهذا من ناحية ضمان حقوق المستهلك على حد تعبيرها.

كما لم تخفي المنظمة تخوفها “من بعض التفاصيل التي قد تظهر اشكالياتها في الممارسة”.

وفي السياق ذاته، أوضحت منظمة حماية المستهلك بأن عدم السماح باستيراد السيارات بوقود الديزل خاص بالسيارات السياحية فقط.

واختتمت ذات المنظمة منشورها بالتساؤل عن الوقت الذي سيكون فيه وكلاء السيارات المحتملين جاهزين بالمنشآت، التجهيزات والتقنيات للحصول على الرخصة المؤقتة لاستيراد أول سيارة؟ مضيفة: هل سيرفعون التحدي ويكون ذلك في الثلاثي الأول 2023؟

جمعية المستهلك: راسلنا النواب حول الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 5 سنوات

راسلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نواب البرلمان من أجل اقتراح تخفيض سن السيارات المستوردة إلى أقل من 5 سنوات. حسب ما كشفه رئيس الجمعية مصطفى زبدي.

وفي 17 نوفمبر 2022، أكد زبدي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن منظمة حماية المستهلك ومنذ عرض القانون على المجلس الشعبي الوطني، راسلت لجنة المالية وقدمت اقتراحا بتخفيض سن السيارة المستوردة مقدمة كل التعليلات والأسباب.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس المنظمة مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار تخفيض سن السيارات المستوردة إلى أقل من 5 سنوات.

وأوضح زبدي أن ما وقع، هو قيام أن أعضاء لجنة المالية بتعديلات، مقدمين قرارا تمهيديا فيه تحيين السن من أقل من 3 سنوات إلى أقل من 5 سنوات، مشيرا إلى أن آليات المصادقة على القانون ما تزال طويلة مع إحتمال الاحتفاظ بالتعديل أو إسقاطه.

النواب يقترحون السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات

وفي 27 أكتوبر 2022، اقترح نواب البرلمان السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات بدلا من 3 مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات.

وجاء اقتراح النواب خلال اجتماع للجنة المالية والميزانية خصص لدراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 والاستماع للمفتش العام للمديرية العامة للجمارك دحمان مصطفى، الذي قدم عرضا تناول فيه المواد الخاصة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية.

وحسب بيان للمجلس فقد رفع أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاستفسارات تمحورت حول استيراد السيارات المستعملة.

وفي هذا الصدد اقترح النواب تمديد الإجراء إلى السيارات الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية واعتماد إجراءات خاصة باستيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

السيارات أقل من 3 سنوات.. أي تأثير للاستيراد على الأسواق بالجزائر؟

يترقب المواطنون تأثير قرار السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات على السوق الوطنية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة في السنوات الماضية.

وتتأرجح الفرضيات بين متشائم ومتفائل خاصة مع تراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وارتفاع أسعاره في الأسواق الموازية بعد إعلان فتح الحدود.

وتوقع المتتبعون لسوق السيارات في الجزائر عدة سيناريوهات منها ما يحمل البشرى للراغبين في اقتناء سيارة ومنها من يستبعد تراجعا في أسعارها.

ولم تصدر السلطات المعنية لحد الآن القانون المنظم لعملية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات  وهو القانون الذي  سيحدد كيفية تنفيذ القرار وقيمة الرسوم الجمركية المترتبة عليه وباقي الشروط.

وقال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات لن يؤدي إلى استيراد سيارة في متناول المواطن نظراً لغلاء العملة الصعبة وتكلفة الشحن والنقل والضرائب الجمركية.

 وأضاف الخبير أن الحل يكمن في فتح باب الاستيراد من جديد للسيارات الجديدة وفي نفس الوقت التأسيس لصناعة سيارات حقيقية في بلادنا، ثم يتم تخفيض الاستيراد تدريجياً كلما زاد إنتاج المصانع الوطنية.

وتوقع سليمان ناصر حدوث انخفاض جزئي لأسعار السيارات المستعملة، بعد صدور دفتر الشروط المعدّل لاستيراد السيارات الجديدة بداية هذا الشهر.

 وأوضح الخبير الاقتصادي أن مقدار الانخفاض يتوقف على حجم الاستيراد وهل يكفي حاجة السوق الوطنية بعد سنوات من الغلق.

 فيما أعطى متابعون حلولا أخرى منها إغراق السوق بالسيارات الجديدة وبسعر مدروس مقنن من طرف الدولة.

واستبعد آخرون انخفاض أسعار السيارات المستعملة تدريجيا خاصة خلال ستة أشهر القادمة وأكدوا أن ذلك يتطلب وقتا طويلا وتدخل السلطات المعنية لضبطها.

رسمياً..الترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات للخواص

رخصت الحكومة بشكل رسمي عملية استيراد المركبات أقل من 3 سنوات سير للخواص، وذلك بعد صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية.

وجاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية في مادته 110، كيفية جمركة المركبات اقل من 3 سنوات سير المستوردة من طرف الخواص.

وجاء في المادة 110 من قانون المالية التكميلي “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث 3 سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيــمــين،مــرة كل ثلاث 3 ســنوات عــلى حــساب عــمــلتهم الخاصة المتــواجــدة بــرصيــدهــم بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الـذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جـــمـــيع الحقــوق والــرسوم المنصوص عــلــيــهــا بموجب نــظــام القانون العام”.

كما تحـدد كــيــفــيات تطــبيق هـــذه المـــادة وكذا مـراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم.

مقالات ذات صلة
معرض بولونيا للآلات الفلاحية… الأمن الغذائي للجميع إلا من أبى!

معرض بولونيا للآلات الفلاحية… الأمن الغذائي للجميع إلا من أبى!

خبير دولي: هذه أوراق الجزائر لدخول مجموعة بريكس

خبير دولي: هذه أوراق الجزائر لدخول مجموعة بريكس

هذا ما اتفق عليه عرقاب وممثل مجمع إكينور النرويجي

هذا ما اتفق عليه عرقاب وممثل مجمع إكينور النرويجي

هؤلاء ممنوعون بقوة القانون من تصنيع السيّارات في الجزائر

هؤلاء ممنوعون بقوة القانون من تصنيع السيّارات في الجزائر

بالصور.. سوناطراك وإيني يدشنان مختبرا ومحطة للطاقة الشمسية جنوب الجزائر

بالصور.. سوناطراك وإيني يدشنان مختبرا ومحطة للطاقة الشمسية جنوب الجزائر

سوق أوروبا للغاز… فرصة الجزائر لـ10 سنوات قادمة

سوق أوروبا للغاز… فرصة الجزائر لـ10 سنوات قادمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
20
  • Sof

    بما يخص استيراد السيارات المستعمله ستكون اغلى من الجديدة،الدولة الجزائرية عدوة شعبها

    3
  • مصطفى

    جودة سيارة اوروبيا او يبانية عمرها 30 سنة = جودة سيارة كوريا عمرها سنتين = جودة سيارة صينية عمرها السنة الأولى . والله اعلى واعلم. نريد ترخيص استيراد اقل من 10 سنوات واقل من 100000 كلم.

    6
  • حمدان

    القرار غير قابل للتطبيق لسببين الاول عدم وضوح القانون و هذا يسمح بالتلاعب بتطبيقه كما هي غالب القوانين عندنا فهي لذر الرماد في العيون و ليس لحل ازمه . الثاني كما قال صاحب التعليق ( من هناك ) ففي اوربا سياره دون ثلاث سنوات لا تقل عن 10000 يورو تضاف عليه تكاليف الشحن و الضريبه و معاملات أخرى فسوف تصبح بحدود ثلاثمئه الف او اكثر و هذا سيكون سعر السياره الجديده في الجزائر . هذا القانون يستفيد منه الاغنياء لادخال سيارات غاليه مثل اودي.. بي أم ..مرسيدس .. ديسكوفري..الخ و التي سوف لن تكون ضمن قائمه السيارات المستورده من وزاره التجاره لان كلها سيارات صغيره و اقتصاديه . باختصار القانون كذبه كبيره و لن يؤثر على السوق

    11
  • مواطن

    سوق السيارات مشبع. العرض يفوق الطلب. هاذا متوقع لان غلاء المعيشة سوف يجبر العاءلات على التخلي على الكماليات. و السيارة في كل المدن الكبيرة و المتوسطة ليست اساسية لان النقل متوفر. قديما كانت السيارة تعتبر ادخار اموال. لاكن لما يكون البيع ثقيل و شبه معدون الناس سوف تغير طرقها في الادخار. هنا تستطيع الدولة ان تفتح الادخار في البنوك. الفاءدة ليست مسموحة في الاسلام. اذا البنوك تقدر تعطي امتيازات للاستثمار. اما الحصول على شقق او دعم مشروع حرفي. اي البنك يحول ارباح الادخار الى فرصة اعطاء قروض.

    -14
  • موسطاش

    حتى يستفيد الزوالي، لابد أن يُسمح باستيراد السيارات أقل من 10 سنوات لأنها تكون في متوسط سعر 2000 أورو (أي حوالي 40 مليون سنتيم) ، أمّا أقل من 3 سنوات فهي في المتوسط بسعر 20 ألف أورو (حوالي 400 مليون سنتيم) ؟

    32
  • zinedine

    إلى من هناك: هذا صحيح إلى حد ما! ولكنه سيفتح الطريق لأصحاب المال بإقتناء سياراتهم من الخارج وتحرير سوق السيارات الداخلية للزوالية! وحفظ المال العام من الإستغلال المشبوه! ثم على المدى الطويل هذه السيارات ستدخل الأسواق المحلية وتزيد من عرض ووفرة السيارات ذات الجودة العالية وإنخفاض سعرها على المدى الطويل!

    6
  • Bledar

    أنا مقيم في الجزائر و في فرنسا أريد من المسؤولين كلمة واضحة و مفهومة إد كان هناك مسؤول نزيه

    14
  • مواطن

    فهمونا يرحم والديكم واش معناها المقيمين ومن بعد نتكلمو

    14
  • zinedine

    أنا لا أؤمن بأن هذا القانون سيُطبق! وإذا طُبق فإنه سرعان ما سيُسحب لأن أصحاب المصالح من العصابات العميقة في الدولة لن يسمحوا للشعب الحرية في التمتع بسيارات جيدة ومعقولة الأسعار لأنه سيؤثر على كارتيلاتهم الإحتكارية التي توفر لهم مداخيل هائلة عن طريق التحكم في الأسعار والتمكن من إستنزاف وإخراج العملة الصعبة من الخزينة العامة!

    18
  • من هناك

    أرخس سيارة أقل من 3 سنوات في أروبا لن تكلف أقل من 250 مليون سنتم بين سعر الشراء الذي لن يقل عن 10 الاف أرور أي 200 مليون + سعر الشحن + الجمركة + ما يدفع في الطريق لايصالها الى الميناء ... والخلاصة أن فتح السوق اهذا النوع من السيارات لن يغير شيئا بالنسبة للمواطن البسيط وفي المقابلب قد يخدم ذلك الأثرياء الذين لا تهمهم التكلفة بل فقط النوعية .

    10
  • amremmu

    اذا فتحت ابواب الاستيراد للسيارات الأقل من 3 سنوات فالسيارات المسوردة من قبل المتعاملين الاقتصاديين والتي تفتقر الى أدنى المعايير وخاصة الصينية منها لن تجد سوقا ولن يقتنيها أحدا باعتبار الجديد منها ب 00 كلم في العداد أقل جودة من سيارات أروبا الأقل من 3 سنوات بل الأقل من 10 سنوات ولو حمل عدادها 100 الف كلم .

    21
  • فريد

    جيد جيدا واصل

    4
  • النوي

    العاقبة في السماح باستيراد المحركات وقطع الغيار لأننا سئمنا من قطع الغيار المقلدة من الصين

    32
  • دردور

    في انتظار القرار التنظيمي...

    18
  • سعيد/فرنسا

    و هل المهاجرون ايضا لهم الحق في استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات؟

    17
  • مصطفى

    >10 جيد جدا. لما ملئ جيوب الأجانب بالدوفيز.

    -24
  • Alg Dz

    Jai croyais que la compagne electoral ete finie ???

    21
  • مراد

    كل شيء في هذه البلاد فيه الغموض قوانين لا تفهم منها شيء

    18
  • Abdelbaki

    La Mafia frappe de plein fouet toute la racaille entassés à Marseille depuis plus d'un an envahira bientôt nos avec notre Argent volé

    -4
  • حمزة

    يرحم باباكم فهمونا يعني هاد الخواص المقيمون هم الشعب و لا رجال الأعمال و لا شكون

    30

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد