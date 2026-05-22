تاسع مباراة بِلا هزيمة لـ “سوسطارة”

فاز اتحاد العاصمة على جاره نادي البارادو مساء الجمعة، بِنتيجة أربعة أهداف لِهدفَين.

وتندرج هذه المباراة المتأخّرة ضمن إطار الجولة الـ 18، من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة الطيب بن يبقى، وزميله لدى تقنية الفيديو عبد الرحمان محمد بلكبير.

وسجّل رباعية فريق “سوسطارة” كلّ من: أحمد خالدي في الدقيقة الـ 23، وغلوري ليكونزا في الدقيقة الـ 49، ورياض بن عياد في الدقيقتَين الـ 82 والـ 90+4. بينما وقّع هدفَي البارادو محمد الأمين رمضاوي في الدقيقتَين الـ 44 والـ 58.

وكان بن عياد قد أهدر ركلة جزاء بِخصوص الهدف الثالث، تصدّى لِكرتها حارس البارادو محمد القبي، ثم انقضّ عليها وأودعها الشباك.

ولم ينهزم اتحاد العاصمة في تاسع مباراة له تواليا، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية.

وأمسى اتحاد العاصمة يملك 36 نقطة في المركز الـ 10، بينما تجمّد نادي البارادو في الرتبة الـ 14 بِرصيد 24 نقطة. علما أن الفريق الأخير نزل في تاريخ سابق إلى القسم الثاني.

ولا تزال فريق المدرب الأمين ندياي تنقصه أربعة لقاءات متأخّرة في البطولة الوطنية.