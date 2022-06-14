“تاوندرت 2022”.. تمرين جديد للجيش في برج باجي مختار

أشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين “تاوندرت 2022” التكتيكي بالذخيرة الحيّة، في خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة، أشرف السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، “تاوندرت 2022” وذلك بميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي برج باجي مختار، وهو التمرين الذي قامت بتنفيذه وحدات من القطاع مدعمة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة.

وأوضح: السيد الفريق استمع في البداية لعرض قدمه قائد الناحية العسكرية السادسة، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة.

ليتابع السيد الفريق، بعد ذلك بميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي برج باجي مختار، مجريات الأعمال القتالية التي قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة، وذلك رفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة واللواء بلقاسم حسنات، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وتابع: اتسمت هذه الأعمال القتالية باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة.

وأضاف: وتجدر الإشارة إلى أن التمرين تخللته على وجه الخصوص عملية إبرار لمفرزة من القوات الخاصة تحت حماية المدفعية والطيران المقاتل، بمهمة تدمير قوات عدو غير تقليدي، حاولت التسلل إلى داخل التراب الوطني، علاوة على عملية إنزال جوي لأفراد القوات الخاصة في عمق دفاعات العدو.

وحسب البيان: بعد نهاية التمرين، التقى السيد الفريق بأفراد الوحدات المشاركة في التمرين التكتيكي، وذلك بغرض إجراء تقييم موضوعي وواقعي لمجريات التمرين، الذي كلل بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية، حيث حرص السيد الفريق على تهنئة إطارات وأفراد الوحدات المشاركة على الجهود الكبرى التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2021/2022، مؤكدا حرصه الشديد على توفير كافة الشروط اللازمة والملائمة لكافة الوحدات، والتشكيلات المنتشرة، عبر أرجاء الناحية العسكرية السادسة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها على أكمل وجه، لاسيما فيما تعلق بالمداومة على الإعداد وتطوير الأداء القتالي والعملياتي.

وأوضح: في الختام، تفقد السيد الفريق وحدات الإسناد اللوجيستيكي التي ساهمت في انجاح التمرين، ليقوم بعدها بتفتيش وحدات القطاع العملياتي برج باجي مختار وبقية الوحدات الأخرى المشاركة في هذا التمرين التكتيكي.

الفريق شنقريحة: الإيمان بالوطن يتطلب أفعالا لا أقوالا

وفي 13 جوان 2022، أجرى الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست أكد خلالها، إن الإيمان بالوطن يتطلب أفعالا في الميدان وليس مجرد أقوال.

وقال الفريق شنقريحة في كلمة له خلال لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة: “إننا في الجيش الوطني الشعبي نعتقد أنّ من يؤمـن بوطنه لابد أن يؤمـــن بالقيــم التي تحفظ وتصون هذا الوطن. فالإيمان بالوطن يتطلب أفعالا في الميدان وليس مجرد أقوال، كما أن مردود الإنسان العملي والمهني هو معيار صدق إيمانه بقيمه ومبادئه وبمصلحة وطنه”.

بيان وزارة الدفاع الوطني

مواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية لمختلف النواحي العسكرية، المندرجة في سياق متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2021/2022، شرع السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

بعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة، وقف السيد الفريق بمدخل مقر قيادة الناحية، وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم “هيباوي الوافي” الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

إثر ذلك، كان للسيد الفريق لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة، ألقى خلاله كلمة توجيهية بُثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد فيها أن الإيمان بالوطن يتطلب أفعالا في الميدان وليس مجرد أقوال، وأن مردود الإنسان العملي هو معيار صدق إيمانه بقيمه ومبادئه وبمصلحة وطنه:

“إننا في الجيش الوطني الشعبي نعتقد أنّ من يؤمـن بوطنه لابد أن يؤمـــن بالقيــم التي تحفظ وتصون هذا الوطن. فالإيمان بالوطن يتطلب أفعالا في الميدان وليس مجرد أقوال، كما أن مردود الإنسان العملي والمهني هو معيار صدق إيمانه بقيمه ومبادئه وبمصلحة وطنه.

وعليه، فإننا نحرص في الجيش الوطني الشعبي، على أن يتجسد هذا الارتباط الوجداني بالوطن، ويتحول إلى أفعال وإلى أعمال ميدانية ملموسة، وذلك من خلال استنهاض الهمم وترسيخ حب العمل النزيه والمخلص في نفوس كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وإنجاح مسعى توزيع الأدوار والجهود بينهم، بالعقلانية المطلوبة، خدمة للأهداف المرسومة التي تبقى جزء لا يتجزأ من الأهداف الكبرى للوطن”.

السيد الفريق أكد كذلك، على وجوب اعتبار أمر اكتساب القوة لدى الجيش الوطني الشعبي متطلبا ضروريا وحتمية أكيدة، لكي تبقى الجزائر، قوية وموحدة ومحفوظة ومنتصرة على من يعاديها:

” كما يجب أن يصبح أمر اكتساب القوة لدى الجيش الوطني الشعبي متطلبا ضروريا وحتمية أكيدة، لكي تبقى الجزائر، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قوية وموحدة ومحفوظة ومنتصرة على من يعاديها، بفضل تمسكها وإيمانها الراسخ بمرجعيتها الوطنية الأصيلة وبمبادئها الثابتة.

في هذا الصدد، حرصنا على الدوام على التنفيذ الكامل والوافي لبرامج التحضير القتالي لوحدات قوام المعركة، حيث أردنا من خلال هذا النهج القويم أن يكون مضمونه متسما، ليس فقط بالواقعية والعقلانية، بل أيضا بوضوح الرؤية وبعد النظر، وأردنا أيضا بأن يكون تقديس العمل والجهد المثابر والطموح، هو الوسيلة المثلى لتجسيده على الميدان”.

وفي ختام اللقاء فسح المجال أمام أفراد الناحية، الذين عبروا عن استعدادهم الدائم لرفع كافة التحديات والتصدي لكل التهديدات في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد والحفاظ على السيادة الوطنية.

بالصور: “ردع 2022”.. تمرين ليلي بالذخيرة الحيّة في أمدوكال

وفي 19 ماي 2022، أشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين “ردع 2022” التكتيكي الليلي، بالذخيرة الحيّة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أجري التمرين بميدان الرمي والمناورات في أمدوكال، في إطار الزيارة الميدانية التي يجريها الفريق شنقريحة إلى الناحية العسكرية الخامسة.

وقام بتنفيذ التمرين وحدات الفرقة الأولى المدرّعة، فضلا عن وحدات من مختلف القوات المسلّحة، يضيف البيان.

“وبميدان الرمي والمناورات، تابع الفريق عن كثب مجريات تمرين “ردع 2022″ الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع، وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة”.

وحسب البيان، فقد أكّد تنفيذ هذا التمرين “القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة”.

“وهو ما يعدّ نجاحا آخر، وثمرة من ثمار التحكم الجيّد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية”.

وفي نهاية التمرين، قام الفريق شنقريحة بتفتيش الوحدات المشاركة في هذا التمرين، قبل أن يلتقي بأفرادها ويهنئهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالي”.

وأكد الفريق في حديثه لأفراد الوحدات أنّ:

التطوّر الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية مختلفة المستويات والخطط.

كما أسدى الفريق شنقريحة جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول:

ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين، من أجل تجسيد التطور المنشود وتعزيز النتائج المحققة في هذا المجال.

الفريق شنقريحة: الجيش يتصدى بصرامة لمحاولات تسليح وتمويل الإرهاب

وفي 18 ماي، أكد الفريق السعيد شنڤـريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يـوم الأربعاء بقسنطينة، أنّ الجيش يتصدى بصرامة لمحاولات تسليح وتمويل بقايا الإرهاب في الجزائر.

جاء ذلك في زيارة عمل وتفتيش مدتها يومان، يجريها الفريق شنقريحة إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

ويعقد الفريق في هذه الزيارة، لقاء توجيهيا مع مستخدمي الناحية الخامسة، كما يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحيّة (ردع 2022) على مستوى الفرقة الأولى المدرّعة.

وفي لقائه مع الإطارات والمستخدمين، ألقى الفريق شنقريحة كلمة توجيهية، بثت عن بعد إلى جميع وحدات الناحية.

وأكد الفريق في كلمته أن “الشعب الجزائري الموحّد قد تفطن لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن، واستطاع أن يتفادى بحكمة وبصيرة كافّة المناورات”.

كما أضاف:

“إنّ الجزائر أرض المقاومة والشهادة، تعرف جيدا حق قدر السيادة الوطنية، وحق قدر الاستقلال، وحق قدر الأمن والاستقرار. لأنها تجرعت بالأمس مرارة الاستبداد الاستعماري الغاشم. وعانت من ويلات الإرهاب الهمجي، الذي بات يمثل ظاهرة عالمية جدية التهديد، وشديدة الخطورة على أمن الشعوب واستقرارها. بل حتى على استقلالها وسيادتها الوطنية. فحفظا لهذه السيادة وصونا لهذا الاستقلال، الذي نستعد للاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاعه. تفطن الشعب الجزائري الموحد والأصيل والمتشبع بقيمه الوطنية، لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن. واستطاع (الشعب) أن يتفادى بحكمة وبصيرة، كافة المناورات التي تستهدف نشر الفوضى بين صفوف الشعب الواحد. ومحاولة تهديد وحدته الترابية والشعبية، وضرب أركان دولته الوطنية. خدمة لأجندات مشبوهة ومرامي مغرضة. وذلكم دليل قاطع آخر، على تماسك شعبنا وتفطنه الدائم لمكائد هؤلاء الأعداء المتربصين”.

الفريق شنقريحة: الجيش يتصدى بصرامة لمحاولات تسليح وتمويل الإرهاب

كما شدّد الفريق بالمناسبة، على أنّ “النتائج المحقّقة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب عبر كافة النواحي العسكرية، والتصدي الصارم لكل محاولات تسليحه وتموينه وتمويله، هي نتائج تشهد على حجم الجهود التي يبذلها الجيش”.

وتابع الفريق يقول: