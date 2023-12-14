تايلور سويفت أم “روح الروح”.. تعرف على شخصية العام التي اختارتها مجلة التايم

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات زعمت أن مجلة التايم الأمريكية منحت لقب “شخصية العام” للرجل الفلسطيني الذي اشتهر بمقطع “روح الروح”، حيث حقق مشاهدات قياسية برثائه لحفيدته.

وقالت المنشورات التي اجتاحت فيسبوك وإكس أن “مجلة تايم الشهيرة اختارت صاحب كلمة (روح الروح) ليكون رجل العام”، مضيفة: “لقد صار هذا الرجل العظيم أيقونة عالمية”.

وأرفقت المنشورات بصورة الجدّ الفلسطينيّ الذي ظهر في مقطع مصوّر في شهر نوفمبر الماضي وهو يحمل جثّة حفيدته قائلاً “هذه روح الروح”. وقد حظي ذاك المقطع بتعاطف كبير على مواقع التواصل.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن المجلة الشهيرة لم تختر هذا الرجل، الذي ذاع صيته في الأيام الماضية على مواقع التواصل في المنطقة وفي العالم، بل اختارت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت لإنجازاتها الفنيّة في العام 2023، ولم يكن من بين قائمة المتأهلين هذا الرجل الفلسطينيّ، ولا غيره من سكّان القطاع المُحاصر.

ويأتي ظهور هذا المنشور، حسب الوكالة الفرنسية فيما تتواصل العمليات العسكريّة الإسرائيليّة – من قصف جويّ عنيف ومعارك بريّة – على قطاع غزّة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وأعلنت المجلّة في السادس من ديسمبر الجاري أنها اختارت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت شخصيّة العام 2023، بعد النجاح الذي حقّقته جولتها الفنيّة خلال العام.

واعتبر رئيس تحرير المجلّة سام جيكوبس أن “الكثير مما أنجزته (تايلور) سويفت عام 2023 لا يُقدّر بثمن”، مشيراً إلى أنها “التزمت إعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالاً من شأنهنّ باستمرار”، بحسب ما نقل صحفيو وكالة فرانس برس في نيويورك.

وأوضحت مجلة “تايم” أن تايلور سويفت، التي فازت باللقب خلفاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، هي “أول شخص من الوسط الفني يحصل على لقب شخصية العام لنجاحها كفنّانة” علماً أن اللقب يُمنح عادة لرؤساء الدول أو عمالقة الصناعة.

وكانت “تايم” نشرت الاثنين قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، وهم، إلى جانب تايلور سويفت، الزعيمان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، والملك البريطاني تشارلز الثالث، ورئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، ورئيس شركة “أوبن إيه آي” سام التمان، والمشاركون في إضراب هوليوود، والمدعون العامون الذين وجّهوا تهماً للرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى شخصية باربي التي كانت محور فيلم سينمائي حقق مداخيل كبيرة هذه السنة.

ومن المرجّح أن تكون هذه الصورة وغيرها، نشُرت أوّل الأمر على مواقع التواصل العربيّة على سبيل التمنّي أو مجرّد مناصرة الفلسطينيين، قبل أن تلتبس على بعض المستخدمين ويُعاد نشرها على أنّها حقيقيّة.