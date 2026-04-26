تحديث روابط “جبايتك” ومنصة التعريف الجبائي عن بُعد

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تحديث العناوين الإلكترونية الخاصة ببوابة الخدمات الرقمية “جبايتك” والمنصة الرقمية للتعريف الجبائي عن بُعد، داعية جميع المكلفين بالضريبة إلى اعتماد الروابط الجديدة حصريًا ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن التحديث شمل بوابة “جبايتك”، حيث أصبح الرابط الجديد هو: jibayatic.mf.gov.dz بدلًا من jibayatic.mfdgi.gov.dz، إضافة إلى منصة التعريف الجبائي عن بُعد التي أصبح رابطها الجديد: nifenligne.mf.gov.dz بدلًا من nifenligne.mfdgi.gov.dz.

وأكدت الهيئة أن هذه الروابط ستدخل حيز التطبيق والإلزام ابتداءً من التاريخ المذكور، باعتبارها تندرج ضمن النطاق الرسمي لوزارة المالية، مشددة على ضرورة استخدامها حصريًا من طرف جميع المكلفين بالضريبة.

ويرمي هذا التحديث، وفق المصدر ذاته، إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة، وتعزيز شروط الولوج إليها بما يضمن مستويات أعلى من الأمان والموثوقية في التعاملات الإلكترونية.

كما دعت المديرية العامة للضرائب المكلفين إلى الالتزام بالتوجيهات الجديدة، مؤكدة أنها تبقى تحت تصرفهم عبر قنواتها الرسمية لتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات، مع توفير تفاصيل إضافية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.