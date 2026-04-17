إدارة الموقع
تحديد مواعيد نهائيات كأس الجزائر للسيدات والفئات الشبانية

عمر سلامي
تحديد مواعيد نهائيات كأس الجزائر للسيدات والفئات الشبانية

حددت لجنة كأس الجزائر مواعيد نهائيات نسخة 2026 للسيدات والفئات الشبانية ذكور، بالإضافة إلى نهائي كرة القدم داخل القاعة.

وستجرى نهائيات السيدات والفئات الشبانية، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسيلعب نهائي السيدات، الذي يجمع بين شبيبة القبائل وآفاق غليزان يوم 25 أفريل الجاري، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

ويلعب نهائي أقل من 17 سنة إناث، بين جمعية الجزائر الوسطى ونادي فوتبول أقبو، يوم 24 أفريل بداية من الثالثة زوالا.

وبرمج نهائي أقل من 20 سنة إناث، الذي يجمع بين آفاق غليزان وشبيبة القبائل يوم 25 أفريل، بداية من الساعة الثانية زوالا.

ولدى الفئات الشبانية ذكور، سيلعب نهائي أقل من 20 سنة، بين أولمبيك أقبو ووداد تيسمسيلت يوم 23 أفريل.

ويلعب نهائي أقل من 18 سنة ذكور، الذي يجمع بين أتلتيك بارادو واتحاد العاصمة، يوم 24 أفريل الجاري، بداية من الخامسة مساءً.

وبالنسبة لنهائي أقل من 16 سنة، بين شباب بلوزداد وأتلتيك بارادو، فسيلعب يوم 24 أفريل، على العاشرة صباحا، بنفس الملعب.

أما نهائي كرة القدم داخل القاعة، والذي سينشطه كل من شباب جامعة وحي الصباح وهران، فسيلعب يوم 30 أفريل، بداية من الساعة السادسة مساءً، بالقاعة البيضاوية، بالعاصمة.

