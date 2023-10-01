تحذيرات من استهلاك أدوية الحساسية والاكتئاب لزيادة الوزن

بعد نفادها السريع من الصيدليات

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس”، من خطر تناول أدوية طبية لزيادة الوزن، واعتبرت أن كثيرا من النسا، بتن يلجأن إلى دمج وتناول بعض الأدوية التي تحتوي على الـ”كورتيكويد” والـ “كورتيزون”، على غرار المهدئات الطبية “solupred” وأدوية الحساسية “Periactin” و”célétasone” و”Betabio” و”Heptagyl”، إلى جانب إقبالهن على شراء مختلف أنواع “العقدات” و”المُسمّنات”، المعروضة في محلات بيع الأعشاب وعلى منصات التواصل الاجتماعي، التي غالبا ما تكون مجهولة المكونات.

وتؤكد “أبوس” أن الأدوية الطبية المستعملة في غير محلها والخلطات المجهولة للتسمين “تشكل خطرا كبيرا على الصحة، لأنها تتسبب لكثير من النساء في ارتفاع معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى احتباس الماء والأملاح داخل الجسم، ما يسبّب ضررا كبيرا للكليتين” .كما تهدّد هذه الخلطات الغريبة بظهور سرطانات في الجهاز الهضمي، والكثير من الاختلالات في وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم، التي أدّت في كثير من الأحيان إلى الوفاة”.

وتدعو المنظمة إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأدوية الطبية، وعدم أذية النفس. ونصحت باستشارة مختصين في التغذية، لمعرفة أسباب النحافة ومعالجتها، لأنها أحيانا تكون أسبابها مرضية بحتة، مع ممارسة الرياضة والابتعاد عن مصادر القلق والضغط النفسي.

وفي هذا الصدد، تؤكد الصيدلانية “نوال” من القبة، أن حبوب الحساسية المزمنة “بيرياكتين” والمشروب الدوائي “هيبتاجيل”، ينفدان من الصّيدلية بمجرد إحضارهما، بحيث تقبل على شرائهما فتيات في عمر العشرين والثلاثين.. رغم أن هاذين الدواءين مخصّصان لأصحاب الحساسية المزمنة، ولكن لهما مفعول في زيادة الوزن، لأنهما فاتحان للشهية، على غرار جميع أدوية الحساسية.

وتؤكد مُحدثتنا أنها باتت تطلب من الفتيات اللواتي يطلبن هذا النوع من الأدوية، استظهار وصفة طبية تثبت إصابتهن بمرض الحساسية، وفي حال لا يملكنها، تحاول محدثتنا أن تعدّد لهنّ مخاطر استعمال أدوية طبية لاكتساب وزن سريع.