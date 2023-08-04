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مصنع جديد لإنتاج الأدوية في الجزائر

كريمة خلاص
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مصنع جديد لإنتاج الأدوية في الجزائر
أرشيف

تعزّزت الصناعة الصيدلانية الجزائرية بمصنع جديد لإنتاج الأدوية محليا من قبل شركة “فيتال كاير”، في إطار شراكة مع الشركة السعودية “جمجوم للأدوية”.
وستضمن الشراكة الجديدة الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية بأشكال “جالينيك”، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصيدلانية، كما تضمن التصدير إلى دول أخرى، لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط.
وتصنّع “فيتال كاير” المختصة في إنتاج شرائط قياس نسبة السكر في الدم في مصنعها الجديد أشكال مختلفة من الأدوية (أقراص، كبسولات، مساحيق) في مجالات علاجية مختلفة، خاصة أمراض القلب ومضادات العدوى والحساسية، تضاف إلى منتجات الطرف الشريك “ساندور” التي سيتم الاحتفاظ بها وهي الرائدة في مجال العلاجات الجلدية وطب العيون عبر 36 دولة.

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