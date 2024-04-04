وقّع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا ينصّ على تحويل الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، إلى وزير المالية.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 21 مارس 2024، والصادر في العدد الـ21 من الجريدة الرسمية، على تحويل الوصاية على الديوان من وزير الرقمنة والإحصائيات، إلى وزير المالية.

ويتولى لعزيز فايد وزارة المالية، فيما تشغل مريم بن مولود منذ سبتمبر 2023، منصب محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير. بعد إلغاء وزارة الرقمنة والإحصائيات.

وتمّ وضع الديوان، الذي يتولى مهام جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، تحت إشراف وزارة الرقمنة والإحصائيات منذ 8 ديسمبر 2020.