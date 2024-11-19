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الجزائر

تحويل مسار حركة السير لمحطتي الدفع بالبليدة وبومرداس

محمد فاسي
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تحويل مسار حركة السير لمحطتي الدفع بالبليدة وبومرداس
أرشيف
طريق سيار

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة (ADA)، أمس الإثنين، لكافة مستعملي الطريق السيار بأنه سيتم تحويل مسار حركة السير للمركبات المتوجهة نحو الجزائر إلى داخل محطات الدفع للعبور عبر الأروقة المخصصة لذلك.

وحسب بيان للجزائرية للطرق السيارة، يأتي هذا التحويل في إطار استكمال أشغال انجاز محطتي الدفع للطريق السيار خميس الخشنة (بومرداس) وموزاية (البليدة) وذلك وفق الجدول الزمني التالي:

-موزاية (البليدة) : حركة السير نحو الجزائر عبر محطة الدفع، اعتبارًا من يوم السبت 23 نوفمبر 2024، بداية من الساعة 08:00 صباحًا.

-خميس الخشنة (بومرداس) : حركة السير نحو الجزائر عبر محطة الدفع، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، بداية من الساعة 08:00 صباحًا.

كما سيتم تحويل مؤقت (لمدة عشرة أيام) للمركبات ذات الوزن الثقيل المتوجهة نحو الجزائر، حيث ستسلك الطريق الوطني رقم 05 على مستوى محول الأخضرية بولاية البويرة.

ونوهت الجزائرية للطرق أن حركة السير في المسارات الآتية لن تتأثر:

– مسار حركة السير من موزاية (البليدة) نحو وهران يبقى مفتوحًا دون أي تغيير.

– مسار حركة السير من خميس الخشنة (بومرداس) نحو البويرة مفتوح أيضًا دون تغيير.

ولتأمين سلامة مستعملي الطريق السيار، تم وضع إشارات تنبيه عند الاقتراب من محطات الدفع، مع تحديد السرعة القصوى بـ 30 كلم/ساعة لعبور المحطات.

وفي الأخير دعت الجزائرية للطرق السيارة جميع السائقين إلى الالتزام بالإشارات المرورية والسرعات المحددة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

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