شهدت جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط”، مساء الخميس، تخرج أولى دفعات الطلبة المكونين باللغة الإنجليزية.

وخلال مراسم التخرج بكلية علوم الإعلام والاتصال، أكد الوزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بأن تخرج أولى الدفعات المكونين باللغة الإنجليزية في مختلف تخصصات كليات ومعهد الجامعة، على غرار علوم الإعلام والاتصال، العلوم السياسية، علوم الاقتصاد والتسيير، والأنشطة البدنية، يمثل “محطة مهمة في تجسيد استراتيجية وطنية، تهدف إلى توجيه التعليم العالي، من خلال مختلف مؤسساته ومعاهده نحو التعلم باللغة الإنجليزية”.

وأوضح بداري بأن هؤلاء المتخرجين سيشكلون “الطليعة في مسار التعلم باللغة الإنجليزية”، مشيرا إلى المزايا التي يتيحها التعلم بهذه اللغة، باعتبارها “لغة العلم والتكنولوجيا، ولغة الحركية الطلابية والانفتاح على مختلف العلوم والمعارف”، مشيرا إلى “دورها في تدويل الجامعة الجزائرية وتعزيز مرئيتها”.

وأبرز الوزير بأن “الجزائر الجديدة و المنتصرة، التي رسم معالمها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتجه نحو بناء نموذج تنموي يجعل الطالب الجامعي الجزائري منفتحا على العالم، مواكبا للتطورات العلمية وباحثا عن الابتكار والإبداع”.

وأضاف بأن الدفعات المتخرجة تمثل “نواة جامعة عصرية من الجيل الرابع تواكب احتياجات المجتمع الجزائري، وتستجيب لأولويات الدولة، وتجسد السياسات العمومية على أرض الواقع”.

من جهته، هنأ مدير جامعة الجزائر 3، خالد رواسكي، الطلبة المتخرجين، داعيا إياهم إلى “التمسك بقيم النزاهة والابتكار والعمل الجاد، وإلى مواصلة مسارهم التكويني والتعليمي في الأطوار المتقدمة”.

بدورهم، عبر الطلبة عن فخرهم واعتزازهم بكونهم أولى الدفعات المتخرجة بعد مسار تكوين اعتمد خلاله على اللغة الإنجليزية في تلقين مختلف الوحدات والمعارف، متوجهين بالشكر والامتنان للأطقم البيداغوجية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أتاحت لهم فرصة التميز وفتحت لهم آفاقا واعدة من خلال الفرص التي تعززها هذه اللغة الحية.

وقد عرفت مراسم التخرج التي جرت بحضور مدراء وممثلين لعدة مؤسسات وطنية، تكريم الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات.