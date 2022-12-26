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الجزائر

تخريب المواقع الأثرية.. وزيرة الثقافة توجه تعليمة مستعجلة

الشروق أونلاين
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تخريب المواقع الأثرية.. وزيرة الثقافة توجه تعليمة مستعجلة
ح.م
موقع أثري بالطاسيلي ناجر

وجهت وزيرة الثقافة صورية مولوجي تعليمة مستعجلة إلى مدراء الدواوين والحظائر الثقافية، بعد عملية التخريب التي طالت عدد من المواقع الأثرية هذا الأسبوع.

وفي بيان لها أكدت وزارة الثقافة تعرض العديد من المواقع الأثرية والمحطات الصخرية المتواجدة داخل أقاليم الحظائر الثقافية لعملية تخريب قام بها هذا الأسبوع مجموعة من المجهولين.

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأعمال يعود إلى سنوات التسعينيات، وهو ما أتبثته التقارير والخرجات الميدانية التي قام بها خبراء ومسؤولي الحظائر الثقافية بمتابعة شخصية من الوزيرة.

وفي هذا الصدد، وجهت المسؤولة الأولى عن القطاع تعليمة مستعجلة إلى مدراء الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية لكل من “التاسيلي نأزجر”، “الأهقار”، “الأطلس الصحراوي”، “توات قورارة تيديكلت” و”تندوف”، تتضمن جملة من الإجراءات التي يجب إتخاذها بصفة مستعجلة لحماية التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل أقاليم الحظائر الثقافية.

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