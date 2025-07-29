تخصصات جامعيّة في قطاعات الصحة والسياحة والثقافة والبريد

ضمن خيارات لتسجيل الناجحين الجدد بمؤسسات تكوينية تحت الوصاية

تمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاملي بكالوريا 2025 فرصة التسجيل والالتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى تحت الوصاية، وهذا للتكوين في مجال الصحة والسياحة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

ويمكن للناجحين التسجيل مباشرة في إحدى مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، من دون المرور على مرحلة التسجيل الأولي ما عدا تخصصات معاهد شبه الطبي التي تدرج في خيارات التسجيل الأولي عبر الخط.

وفي مجال الصحة، تعرض معاهد التكوين العالي للقابلات تخصص قابلات الصحة العمومية لفائدة حاملي بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا وفي حدود المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل ولاية وهذا بثلاثة معاهد للتكوين العالي للقابلات بتلمسان وتيزي وزو وعنابة.

ممرض الصحة العمومية في 23 معهدا شبه طبي

ويمكن للناجحين في شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات التسجيل لدراسة تخصص ممرضي الصحة العمومية عبر 23 معهدا وطنيا للتكوين العالي لشبه الطبي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع احترام المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل ولاية، فيما تتيح أربعة معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي بولايات بسكرة والجزائر وقسنطينة ووهران تخصص أخصائي التغذية للصحة العمومية لفائدة حاملي بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، حيث يعتمد الترتيب على المعدلات المحصل عليها في البكالوريا مع عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة لكل ولاية.

أخصائيو العلاج الطبي والفيزيائي عبر 13 معهدا

وفي سياق ذي صلة، يستطيع الناجحون في شعبتي علوم تجريبية ورياضيات التسجيل لدراسة تخصص مرممي الأسنان للصحة العمومية، وهذا عبر 4 معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي بالبليدة والجزائر ووهران وبسكرة، ويتم الترتيب حسب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا وفي حدود المقاعد المخصصة لكل ولاية، ونفس الشروط بالنسبة لتخصص أخصائيي العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية المتاح عبر 13 معهدا وطنيا للتكوين العالي شبه الطبي عبر الوطن، فيما يضمن المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بالجزائر العاصمة تخصص مطببي الأرجل للصحة العمومية لفائدة حاملي بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات بنفس الشروط .

ومن الخيارات المتاحة في مجال الصحة للطلبة الجدد، يبرز تخصص المداوين بالعمل للصحة العمومية الموجود عبر 4 معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي بكل من باتنة والبليدة والجزائر وسطيف وسيدي بلعباس ومعسكر وهو مخصص لحاملي بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا ووفقا للمقاعد المخصصة لكل ولاية، وبنفس الشروط يمكن الترشح للتسجيل في تخصص مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية عبر 3 معاهد مختلفة بالجزائر وسطيف ووهران، وتخصص مقومي الحركة النفسية للصحة العمومية في 4 معاهد وطنية بالبليدة والجزائر وسطيف وسيدي بلعباس.

تخصص مشغلي أجهزة التصوير الطبي

وبالنسبة لتخصص مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، فيمكن التسجيل فيه عبر 22 معهدا وطنيا وهذا لحاملي بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وبنفس الشروط يمكن التسجيل في تخصص مخبري الصحة العمومية عبر 22 معهدا، وتخصص محضرو الصيدلة للصحة العمومية الموجود في 13 معهدا للتكوين العالي شبه الطبي، بالإضافة لتخصص مختص حفظ الصحة للصحة العمومية في 11 معهدا.

تخصصات في الصحة لحاملي بكالوريا آداب ولغات

وعلى صعيد آخر يمكن للناجحين في بكالوريا شعبتي اللغات الأجنبية والآداب والفلسفة التسجيل لدراسة تخصص مساعدين طبيين للصحة العمومية المتاح عبر 15 معهدا للتكوين العالي شبه الطبي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا في حدود المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل ولاية، وبنفس الشروط يمكن لهم التسجيل أيضا في تخصص مساعدين اجتماعيين للصحة العمومية والموجود في 11 معهدا عبر الوطن.

مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للسياحة

وفي مجال السياحة، توفر المدرسة الوطنية العليا للسياحة بالأوراسي عدة تخصصات وهي تسيير وكالات السياحة والأسفار وتسيير التنمية المستدامة للسياحة وتسيير الإيواء وتسيير الإطعام لفائدة حاملي بكالوريا شعب التسيير والاقتصاد والرياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية، حيث يشترط للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة الحصول على معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق 11.5، وتتضمن المسابقة إجراء اختبار كتابي في عدة مواد وهي الرياضيات والثقافة العامة واللغة الأجنبية إما الفرنسية أو الانجليزية أو الألمانية أو الاسبانية، وفي حال النجاح والحصول على معدل يساوي أو يفوق 10 في الامتحانات الكتابية يجتاز المترشح اختبارا شفويا مع لجنة خبراء بالمدرسة، ليرتب المترشحون وفقا للمعدل العام المحصل عليه في الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي وفقا للمعاملات المحددة.

14 فما فوق لدراسة أنظمة الاتصالات والشبكات

أما في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نجد المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد بالكاليتوس الجزائر العاصمة، والتي يمكن التسجيل فيها لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات، تقني رياضي وعلوم تجريبية، حيث تعرض تخصص أنظمة الاتصالات والشبكات ضمن شعبة التكوين تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 14، فضلا عن احتساب معدل موزون لمادتي الفيزياء والرياضيات، وفي سياق متصل تتيح المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال –عبد الحفيظ بوصوف- وهران للناجحين في شعب الرياضيات والتقني رياضي وعلوم تجريبية التسجيل بنفس الشروط في 3 تخصصات مختلفة وهي أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، واتصالات سلكية ولاسلكية وشبكات IP، واتصالات سلكية ولاسلكية تكنولوجيات رقمية .

التمثيل.. سينوغرافيا.. نقد مسرحي

وفي سياق آخر، تعرض وزارة الثقافة والفنون تحت وصاية وزارة التعليم العالي عدة تخصصات لفائدة الناجحين الجدد عبر المعاهد التابعة لها، حيث يفتح المعهد العالي لمهن فنون العرض ببرج الكيفان أبوابه لحاملي بكالوريا شعبة الفنون أولوية أولى تليها شعب الآداب والفلسفة، ثم اللغات الأجنبية أولوية ثانية وبعدها العلوم التجريبية وتسيير واقتصاد وتقني رياضي لدراسة ثلاثة تخصصات مختلفة وهي التمثيل وسينوغرافيا، نقد مسرحي، حيث أن حاملي بكالوريا الفنون يتم ترتيبهم على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، فيما يخضع المنتمون لباقي الشعب لمسابقة كتابية وشفوية على أن لا يتجاوز سن المترشح 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.

احتساب معدل البكالوريا فقط لشعبة الفنون

أما التسجيل بالمعهد الوطني العالي للموسيقى محمد فوزي لدراسة تخصص علم الموسيقى فهو متاح لجميع شعب البكالوريا، ويتطلب ذلك أن لا يتعدى سن المترشح 24 سنة عند تاريخ المسابقة، مع النجاح في مسابقة كتابية وشفهية، وفي سياق ذي صلة تفتح المدرسة الوطنية للفنون الجميلة أبوابها لجميع شعب البكالوريا لدراسة تخصصات فنون تشكيلية (تعبير تصويري، حجم، مادة) وتصميم (فضاء، صورة، وسائل الإعلام)، حيث يتم ترتيب حاملي بكالوريا شعبة فنون على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، فيما يخضع المنتمون لشعب أخرى لمسابقة كتابية وشفهية .

13 لدراسة تخصص حفظ وترميم الممتلكات الثقافية

وتفتح المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بتيبازة أبوابها للناجحين في بكالوريا شعب: علوم التجريبية، الرياضيات، تقني رياضي تخصص هندسة مدنية من أجل التسجيل لدراسة تخصص حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، حيث يتم الالتحاق على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا والذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 13 .

ويمكن للناجحين التسجيل في المعهد الوطني العالي للسينما محمد الأخضر حمينة بتيبازة، والذي يضمن تكوينا في 4 تخصصات وهي السيناريو والصورة والصوت وإدارة الإنتاج، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا بالنسبة لحاملي بكالوريا شعبة فنون (سينما سمعي بصري)، أما باقي شعب البكالوريا وهي: آداب وفلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد يتم القبول بعد اجتياز مسابقة كتابية وأخرى شفوية .