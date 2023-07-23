تخصصات جديدة في الصيدلة والطب خلال الدخول المقبل

منصة التسجيلات الأولية استقبلت أكثر من 314 ألف طالب

بلغ عدد حاملي البكالوريا الذي قاموا بالتسجيلات الأولية التي انتهت مساء السبت حوالي 314026 ألف مسجل، أي بنسبة 94.80 بالمائة، فيما يمكن للمتخلفين تدارك الأمر في مرحلة تأكيد التسجيلات التي ستستمر إلى غاية 24 جويلية الجاري عند منتصف الليل.

وكشف ممثل وزارة التعليم العالي عبد الجبار داودي في تصريح لـ”الشروق”، عن حصيلة المرحلة الأولى من التسجيل الخاص للناجحين في بكالوريا 2023، والتي تمت رقميا عبر منصة “بروغرس” المجهزة بأحدث التقنيات لاستقبال التسجيلات الخاصة بالطلبة رقميا وبدون انقطاع، وهذا منذ فتح المنصة على الساعة السادسة مساء يوم 19 وإلى غاية منتصف ليلة 22 جويلية، حيث أحصت الوزارة حوالي 314026 مسجل في هذه المرحلة، وهذا بنسبة بلغت 94.80 بالمائة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع –يقول محدثنا- إذ يمكن للمتأخرين استدراك ذلك في مرحلة التأكيدات من خلال ملء بطاقة رغبات تضم 6 أو 10 اختيارات على الأكثر، وهذا حسب شعبة البكالوريا ومعدلات الترتيب الدنيا المطلوبة في كل تخصص وميدان، مع الشروط الإضافية في بعض التخصصات مع طاقة الاستيعاب المحددة لكل مؤسسة جامعية.

وفي سياق ذي صلة، قال داودي إن هناك إقبالا من قبل حاملي البكالوريا للتسجيل في منصة التعليم عن بعد في الإنجليزية، والتي سخرتها الوزرة من أجل مساعدة الطلبة الجدد الراغبين في تحسين مستواهم في اللغة الانجليزية للحصول على مستوى B2 أو C1 وهذا في الفترة من 20 جويلية إلى 20 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن منصة “MOOC” التعليمية تعتمد على أحدث التقنيات للتعلم عن طريق “الفيديو”، وللطالب حرية اختيار وقت التعلم والاستفادة من الدروس والتي ستكلل بشهادة نجاح معتمدة.

وأوضح المتحدث أن هذه الدروس مصممة وفقا لبرامج تعليمية عالمية وتتولى الإشراف عليها اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد في الانجليزية، وهذا تحضيرا للتدريس بهذه اللغة تدريجيا في التخصصات التقنية والعلمية لتعميمها على باقي التخصصات فيما بعد.

وكشف ممثل وزارة التعليم العالي عن جديد تخصصات العلوم الطبية للموسم الجامعي 2023-2024، إذ تم إدراج تخصص صناعة صيدلانية في ميدان الصيدلة، والتي تتفرع لتخصصين مهمين في الماستر بعد مدة تكوين 5 سنوات أي ليسانس وماستر، ويتعلق الأمر بتخصص ماستر صيدلة صناعية تجميلية، وهو تخصص مهني مطلوب في سوق الشغل لاسيما وأن هناك إقبالا واسعا في الجزائر على المواد التجميلية.

ولفت نفس المسؤول إلى أن الوزارة راعت التغييرات الحاصلة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات سوق الشغل واحتياجات المتعاملين، ومن أجل ذلك فتحت عروض تكوين خاصة وجديدة تلبي هذه الاحتياجات.

وأضاف داودي بأن التخصص الثاني المستحدث هو ماستر تقييس وجودة الصناعة الصيدلانية، وهو ذو طابع مهني يمكن من تكوين إطارات مختصة بجودة المنتجات الصيدلانية، وهي متاحة لحاملي البكالوريا الجدد الذين اختاروا تخصص صناعة صيدلانية وهو موجود فقط في جامعة الجزائر1، ويتكلل بعد خمس سنوات بشهادة ماستر في إحدى التخصصين إما صيدلة صناعية تجميلية أو تقييس وجودة الصناعة الصيدلانية.

أما فيما يخص التكوين الإقامي في العلوم الطبية، قال داودي إن الوزارة استحدثت تخصصا جديدا يتماشى والاحتياجات المعبر عنها من قبل الاستشفائيين الجامعيين وهو تخصص طب استعجالي، يمكن للراغبين في متابعة الدراسات الجامعية الطبية المتخصصة التسجيل فيه بداية من الموسم الجامعي 2023-2024، وهو تخصص يراعي التطورات الحاصلة في مجال العلوم الطبية وخاصة في الاستعجالات والاحتياجات المعبر عنها من قبل وزارة الصحة، حيث سارعت وزارة التعليم العالي لتكييف التكوينات والتخصصات الطبية، وهذا في انتظار الإصلاحات التي ستتخذ في هذا الشأن خلال الندوة الوطنية الخاصة بإصلاح العلوم الطبية التي ستكون بالموازاة مع جلسات إصلاح قطاع التعليم العالي.