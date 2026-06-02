-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
توفّر توجيهات معنوية ووجبات خفيفة للممتحنين

تخصيص فضاءات استراحة في المساجد لمرافقة المترشحين لامتحان البكالوريا

الشروق أونلاين
  • 117
  • 0
تخصيص فضاءات استراحة في المساجد لمرافقة المترشحين لامتحان البكالوريا
أرشيف
تعبيرية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تخصيص فضاءات في المساجد ومصليّات النساء والمدارس القرآنية القريبة من مراكز الامتحان. لمرافقة المترشحين لاجتياز البكالوريا.

وستكون الفضاءات المخصّصة للممتحنين، مسخّرة طيلة أيام الامتحانات. كأماكن مهيأة للمراجعة والاستراحة، وفضاء آمنا وهادئا بين فترات الامتحان، يوضح بيان للوزارة.

حيث ستوفّر هذه الأماكن مرافقة معنوية، وتوجيها من طرف الأئمة والمرشدات الدينيات للمقبلين على الامتحان. فضلا عن توفير بعض المشروبات والوجبات الخفيفة.

ودعت الوزارة جميع المترشحين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، التي تأتي في إطار الدور التربوي والاجتماعي للمسجد، ومرافقته لأفراد المجتمع في مختلف المناسبات.

وتجرى دورة جوان 2026 من امتحانات شهادة البكالوريا، عبر جميع ولايات البلاد، ابتداء من يوم الأحد 7 جوان 2026، وتستمرّ إلى يوم الخميس 11 جوان 2026.

مقالات ذات صلة
منع الاحتفال داخل الفضاءات البيداغوجية للجامعات خلال مناقشات التخرّج

منع الاحتفال داخل الفضاءات البيداغوجية للجامعات خلال مناقشات التخرّج

مقصون يتمسكون بالاستئناف وآخرون يطوون صفحة التشريعيات!

مقصون يتمسكون بالاستئناف وآخرون يطوون صفحة التشريعيات!

سلوكيات عشوائية تهدد شجرة التوت بالاندثار

سلوكيات عشوائية تهدد شجرة التوت بالاندثار

برئاسة سيفي غريب.. ملفات هامة على طاولة الحكومة

برئاسة سيفي غريب.. ملفات هامة على طاولة الحكومة

“واش راك تستنا”.. إطلاق برنامج “صنعة” لتكوين الشباب في 6 تخصصات

“واش راك تستنا”.. إطلاق برنامج “صنعة” لتكوين الشباب في 6 تخصصات

هذه كيفيات استغلال “الفائض” من الأساتذة بالمدارس

هذه كيفيات استغلال “الفائض” من الأساتذة بالمدارس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد