تخصيص فضاءات استراحة في المساجد لمرافقة المترشحين لامتحان البكالوريا

توفّر توجيهات معنوية ووجبات خفيفة للممتحنين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تخصيص فضاءات في المساجد ومصليّات النساء والمدارس القرآنية القريبة من مراكز الامتحان. لمرافقة المترشحين لاجتياز البكالوريا.

وستكون الفضاءات المخصّصة للممتحنين، مسخّرة طيلة أيام الامتحانات. كأماكن مهيأة للمراجعة والاستراحة، وفضاء آمنا وهادئا بين فترات الامتحان، يوضح بيان للوزارة.

حيث ستوفّر هذه الأماكن مرافقة معنوية، وتوجيها من طرف الأئمة والمرشدات الدينيات للمقبلين على الامتحان. فضلا عن توفير بعض المشروبات والوجبات الخفيفة.

ودعت الوزارة جميع المترشحين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، التي تأتي في إطار الدور التربوي والاجتماعي للمسجد، ومرافقته لأفراد المجتمع في مختلف المناسبات.

وتجرى دورة جوان 2026 من امتحانات شهادة البكالوريا، عبر جميع ولايات البلاد، ابتداء من يوم الأحد 7 جوان 2026، وتستمرّ إلى يوم الخميس 11 جوان 2026.