تدشين أول “سفينة قراصنة” سياحية مصنوعة في الجزائر

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم السبت في تيبازة، بتدشين أول سفينة سياحية من نوع CORSAIRE، مصنوعة في الجزائر.

السفينة من تصنيع مؤسسة ECOREP المتخصصة في صنع وإصلاح السفن ببوهارون، حسب ما أوضحه بيان للوزارة.

وأكد الوزير عون في تصريح بالمناسبة، أن قطاع الصناعة سيكون في خدمة ترقية السياحة في الجزائر. داعيا المستثمرين إلى توسيع هذه التجربة.

من جهته، أكد وزير السياحة مختار ديدوش أن قطاعه سيستفيد من صناعة مثل هذه السفن، التي ستساهم في الترويج للسياحة الساحلية في بلادنا.