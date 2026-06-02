“تذاكر السفر والفنادق والملاعب.. هذه كيفيات تنقل الجزائريين للمونديال”

رئيس نقابة الوكالات السياحية نذير بلحاج لـ"الشروق":

– تأشيرة فردية ودفع مسبق لنصف قيمة الحجوزات الفندقية

– التذكرة ابتداء من 30 مليونا.. هذه الشركات توفر رحلات لنيويورك

– الوكالات الجزائرية تعرض تذاكر المباريات بداية من 400 دولار

تقدم وكالات السياحة والأسفار الجزائرية خدمات مرافقة للمشجعين الراغبين في التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد حصولهم على التأشيرة الأمريكية بصفة فردية وفقا للإجراءات المعمول بها.

وتشمل هذه الخدمات حجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، فضلا عن توفير تذاكر المباريات المتاحة عبر القنوات الرسمية. وتتيح الوكالات للمسافرين خيارات متعددة للإقامة والنقل الجوي حسب الميزانية المتوفرة، في وقت ارتفعت فيه أسعار الفنادق بالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للفنادق 4 نجوم بمدينة نيويورك مثلا إلى نحو 400 دولار لليلة الواحدة، بينما تنطلق أسعار تذاكر مختلف المباريات التي تقترحها الوكالات السياحية في الجزائر بدءا من 400 دولار، في حين تبلغ تكلفة تذكرة السفر نحو نيويورك عبر بعض الرحلات حوالي 300 ألف دينار على درجة الأعمال، مع إمكانية ارتفاعها حسب شركة الطيران وتاريخ الحجز.

وفي السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية والأسفار، نذير بلحاج، أن الوكالات السياحية الجزائرية لا تنظم حاليا رحلات جماعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة كأس العالم 2026، موضحا أن الراغبين في التنقل لمتابعة مباريات المنتخب الوطني مطالبون بالحصول على التأشيرة الأمريكية بصفة فردية، وفقا للإجراءات المعمول بها من قبل المصالح القنصلية الأمريكية.

ضمان مالي ضمن ملف “الفيزا”

وأوضح بلحاج في تصريح لـ”الشروق” أن الحصول على التأشيرة الأمريكية يتطلب إيداع ملف عادي يتضمن الوثائق الإدارية المعروفة، إضافة إلى ملف خاص بالضمان المالي، حيث تحدد السلطات الأمريكية قيمة الضمان البنكي بالدولار حسب وضعية كل طالب تأشيرة، وأشار إلى أن قيمة هذا الضمان قد تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، إذ يطلب من العاطلين عن العمل عادة تقديم ضمانات مالية أكبر قد تصل إلى 15 ألف دولار، في حين قد تكتفي المصالح القنصلية بطلب 5 آلاف دولار من أصحاب الأملاك أو الأشخاص الذين يملكون وضعية مالية مستقرة، بينما تعفى بعض الحالات من هذا الإجراء بعد دراسة الملف.

وأضاف المتحدث أن إجراءات التأشيرة تمر عبر ملء استمارة إلكترونية مطولة تتكون من عدة صفحات، يليها الحصول على موعد بالقنصلية الأمريكية وإجراء مقابلة شخصية يتم خلالها تقييم الملف وتحديد قيمة الضمانات المطلوبة.

وأشار رئيس النقابة إلى أن خصوصية كأس العالم 2026 تكمن في إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل الإجراءات أكثر تعقيدا مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة، مؤكدا أن هذه الصعوبات لا تخص الجزائريين فقط، بل تشمل أيضا مشجعين من مختلف دول العالم، وهذا لدواع أمنية وتنظيمية أمريكية عادية بالنسبة لهم.

وفيما يتعلق بالإقامة، أوضح بلحاج أن الفنادق في المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات تشهد ارتفاعا في الأسعار هذه الفترة، خاصة بمدينة نيويورك، حيث ارتفعت تكلفة الليلة الواحدة في بعض الفنادق من حوالي 150 دولارا إلى حوالي 400 دولار خلال فترة المنافسة، كما أشار إلى أن المؤسسات الفندقية تفرض عادة تسديد 50 بالمائة من قيمة الحجز مسبقا، وهو ما تتولى الوكالات السياحية القيام به لفائدة زبائنها.

وبخصوص النقل الجوي، أوضح المتحدث أن الرحلات المتاحة نحو الولايات المتحدة تتم عبر عدد من شركات الطيران الدولية، على غرار الخطوط الجوية التركية، الخطوط الفرنسية، الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا”، الخطوط الجوية المصرية، الخطوط القطرية، وأكد أن أقل الأسعار المسجلة حاليا تخص الرحلات عبر الخطوط التركية على محور الجزائر – إسطنبول – نيويورك، حيث قد تبلغ قيمة تذكرة السفر على درجة الأعمال نحو 300 ألف دينار، فيما قد ترتفع الأسعار إلى مستويات أكبر لدى شركات أخرى.

وأضاف بلحاج أن الوكالات السياحية ترافق الزبائن الحاصلين على التأشيرة من خلال توفير خيارات الإقامة وحجوزات الطيران وفق الميزانية التي يختارها كل مسافر، من دون تنظيم برامج جماعية موحدة، أما فيما يتعلق بتذاكر المباريات، فأوضح المتحدث أن الوكالات السياحية اقتنت عددا من التذاكر عبر المنصة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتقوم بتسويقها للراغبين في حضور مباريات المنتخب الوطني، وأشار إلى أن أسعار تذاكر المباراة الأولى للمنتخب أمام كوريا الجنوبية – التشيك، المقررة يوم 11 جوان، تنطلق من نحو 400 دولار وتختلف حسب موقع المقعد ومستوى المدرجات، حيث يتم بيع 8 أصناف من التذاكر.

كما أكد أن المشجعين بإمكانهم أيضا اقتناء التذاكر مباشرة عبر المنصات الرسمية للفيفا أو من خلال الحصة المخصصة لكل دولة مشاركة بالتنسيق مع سفاراتها، مشيرا إلى أن الجالية الجزائرية المقيمة بأمريكا الشمالية ستكون حاضرة بقوة لدعم “الخضر” خلال هذه المنافسة.