تذكرة المباراة النهائية… 2 مليون دولار !

جنون أسعار تذاكر مونديال 2026

تابعت أسعار تذاكر بطولة مونديال 2026، التي ستستضيفها أميركا وكندا والمكسيك، كسر الأرقام القياسية السلبية، وذلك بعد الكشف عن سعر تذكرة للمباراة النهائية بمبلغ خيالي أثار الكثير من الجدل في الصحف الرياضية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وكشف موقع راديو “أر أم سي” الفرنسي، الجمعة، تفاصيل مثيرة للجدل حول قيمة تذكرة للمباراة النهائية لبطولة مونديال 2026، والتي بلغ سعرها أكثر من مليوني دولار أميركي، إذ طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عدداً من التذاكر للبيع أو إعادة البيع، وإحدى تذاكر المباراة النهائية للفئة الأولى (الأعلى تصنيفاً في الملعب)، بلغ حوالي 2.3 مليون دولار أميركي.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها “أر أم سي”، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يتحكم بأسعار التذاكر الجديدة ولا حتى التذاكر التي يُعاد بيعها من جديد، ولكنه يستفيد من حوالي 15% من كل تذكرة مُباعة، و15% من سعر التذكرة التي يُعاد بيعها، ما يعني في عملية حسابية أن “فيفا” يمكن أن يُحقق حوالي 690 ألف دولار أميركي أرباحاً من بيع تذكرة واحدة للمباراة النهائية من تلك التي يبلغ سعرها حوالي 2.3 مليون دولار أميركي.

ويبرز إلى الواجهة حالياً ارتفاع كبير في أسعار تذاكر بطولة كأس العالم 2026، وهو الأمر الذي بدأ يخلق حالة من القلق والتذمر لدى المشجعين، إذ إن أرخص تذكرة للمباراة النهائية للمونديال أُعيد وضعها على الموقع الرسمي لـ”فيفا” لإعادة بيعها بلغت قيمتها حوالي 10.923 دولاراً أمريكياً، فيما كانت أرخص تذكرة للنهائي في عملية البيع خلال بداية شهر أفريل الحالي قد بلغ سعرها حوالي 11 ألف دولار أميركي، مع العلم أن أقل سعر تذكرة للنهائي في المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر بلغ حوالي 6.730 دولاراً أمريكياً فقط.

ولا يتوقف الأمر عند أسعار التذاكر فقط، بحسب “أر أم سي”، إذ إن تكاليف السفر والإقامة خلال بطولة مونديال 2026 تُعتبر مرتفعة جداً بالنسبة للمشجعين، فتذكرة قطار للذهاب من مدينة نيويورك إلى ملعب “ميتلايف ستاديوم” تبلغ كلفتها 150 دولاراً أميركياً بعد أن كانت سابقاً في أيام عادية حوالي 12.90 دولاراً أميركياً. وكان “فيفا” قد طرح حوالي سبعة ملايين تذكرة خاصة بمونديال 2026 للبيع، وبيعت حتى الآن حوالي خمسة ملايين تذكرة، وفقاً لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم والرئيس جياني إنفانتينو، ومن المتوقع أن يُكسر الرقم القياسي لعدد التذاكر المباعة في نسخة مونديال أمريكا 1994، والتي بلغت 3.5 ملايين تذكرة، في حين يسعى “فيفا” لتحقيق أرباح مالية تاريخية قدرها 11 مليار دولار أمريكي.