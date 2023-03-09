“تذكير هامّ” بخصوص مواعيد تأشيرة فرنسا

ذكر مركز “في أف أس غلوبال” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، بضرورة استعمال نفس رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، عند تسجيل الطلبات في منصتي France-visas و VFS Global.

وقال المركز في بيان يوم الخميس:”نذكر زبائننا بإلزامية إدخال معلومات الاتصال بطريقة صحيحة في كلتا المنصّتين”.

ويضيف البيان:”في حالة عدم توافق رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني بين المنصّتين، سيتمّ إلغاء موعدكم من دون تعويض”.

من جهة أخرى، دعا المركز طالبي التأشيرة إلى تفادي اللجوء إلى وسطاء خواص، في أثناء حجز المواعيد. أو أي من مراحل التقدّم للحصول على التأشيرات.