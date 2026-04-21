تراجع كبير لوفيات الأمهات والأطفال في أثناء الولادة بالجزائر

بفضل تحسين الظروف الصحية للتكفل بهذه الشريحة

أكد مختصون، أن صحة الأم ليست مجرد مسؤولية فردية، بل هي أساس بناء مجتمع قوي ومزدهر، تهدف إلى تقليص معدلات الوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد، من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والوقائية والتربوية والاجتماعية المندمجة، كما أن رعاية الطفل هي استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة.

وخلال إحياء اليوم الوطني لحماية الأمومة والطفولة تحت شعار “صحة الأم والطفل… أساس مجتمع مزدهر”، بالمسجد الأعظم بالعاصمة، قال البروفسور جمال فورار مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة الوصية، إن تكريس استمرارية الجهود الرامية إلى تحسين التكفل الصحي بالأمهات والأطفال، يعتبر محورا استراتيجيا في السياسة الوطنية للصحة العمومية.

وأكد أن صحة الأم والطفل في الجزائر عرفت تحسنا في السنوات الأخيرة، بحيث تراجعت وفيات الأطفال في أثناء الولادة سنة 2024، إلى 19 حالة وفاة في 1000 ولادة حية، بعد أن كانت سنة 1970 تمثل 142 وفاة في 1000 ولادة، بينما أصبحت نسبة وفيات الأمهات، 48.5 وفاة في 100 الف ولادة حية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تقليص وفيات الأطفال إلى أقل من 16 وفاة في 1000 ولادة حية، وفيات الأمهات إلى أقل من نسبة 20 وفاة في 100 ألف ولادة، مع مطلع 2030.

وأفاد فورار، في اليوم الوطني لحماية الأمومة والطفولة المصادف لـ20 أفريل، بأن جميع وحدات حماية الطفولة والأمومة التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، تحرص على القيام بحملات توعوية لتحسين صحة الأم والطفل بهدف الحد من المشاكل الصحية والرقي بصحة المجتمع.

وأوضح أن تعليمة وزارة الصحة، تؤكد أن حماية الأمومة والطفولة تمثل محورا استراتيجيا في السياسة الوطنية للصحة العمومية، باعتبارها تهدف إلى تقليص معدلات الوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد، من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والوقائية والتربوية والاجتماعية المندمجة.

وفي السياق، دعا أطباء، الأمهات الحوامل إلى ضرورة متابعة الحمل بانتظام، لان ذلك بحسبهم، ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان سلامة الأم وجنينها، بحيث كل زيارة طبية تقرب الام أكثر من ولادة آمنة وحياة صحية.

وقال هؤلاء إن التلقيح حماية وحياة، إذ أن تلقيح الأطفال يحميهم من أمراض خطيرة، ويمنحهم بداية قوية وآمنة في الحياة.

وكما ركزت مداخلة الأطباء المختصين في طب الأطفال وطب النساء الولادة، على الرضاعة الطبيعية باعتبارها “حب وصحة”، وهي بحسبهم، أكثر من مجرد تغذية، بل رابط عاطفي عميق، ومصدر طبيعي يعزز مناعة الطفل ويساعده على النمو السليم، كما ان راحة الأم والطفل، تحتاج إلى الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للأم وينعكس ذلك مباشرة على سعادة الطفل واستقراره.

للإشارة، فإن مديرة الوقاية من الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، السيدة سامية حمادي، أكدت أن وزارتها وضعت مصحات جوارية نموذجية للأمومة والطفولة عبر بعض الولايات لتكريس التكفل الصحي الجيد للأم والطفل، مع إعطاء أهمية للدفتر الصحي الخاص بالمواليد.