حسب دراسة ميدانية شملت 16 مركزا جامعيا

تراجع مؤشر العدوى في المستشفيات العمومية الجامعية إلى 6 بالمائة بعد أن كان في سنة 2010، يمثل نسبة 10 بالمائة، حيث أشادت المنظمة العالمية للصحة، بمستوى الرعاية الصحية في القطاع العمومي، الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث أكد تحقيق ميداني للمعهد الوطني للصحة العمومية، أن هناك سعيا جادا لتحسين مؤشر نوعية العلاج.

وأكد البروفيسور عبد الرزاق بعمرة، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، لـ”الشروق”، على هامش عرض نتائج دراستين قام بهما المعهد، في فندق لغاسي بالعاصمة، أن التحقيق استهدف 16 مركزا استشفائيا جامعيا عبر 12 ولاية جزائرية، خلال 2023 و2024، وبدأ التحقيق الميداني في 5 مراكز بالعاصمة منذ شهر فيفري الماضي إلى جوان المنقضي، حول مدى استعمال المضادات الحيوية لمجابهة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في هذه المراكز الاستشفائية.

وقال البروفسور عبد الرزاق بعمرة، إن الدراسة الأولى التي شملت 16 مركزا استشفائيا، تعلقت بمدى انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ووصف مضادات العدوى على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، والتي شملت 5177 مريض موجودين بهذه المستشفيات، وأما الدراسية الثانية التي انحصرت على مراكز استشفائية بالعاصمة تعلقت باستهلاك المضادات الحيوية في هذه المراكز، موضحا أن هناك المؤشر الصحي المتعلق بالعدوى في المستشفيات من بين المحاور الأساسية التي كان وزير الصحة قد ركز عليها، خاصة أن ذلك يدخل في إطار تقديم الرعاية الصحية الجيدة للمرضى الجزائريين، والتي تتماشى وفق معطيات المنظمة العالمية للصحة.

وأكد المتحدث أن هناك تقاربا في ما يخص العدوى بين المستشفيات الجامعية، والتي حققت –حسبه- خطوة كبيرة في تحسين جودة الخدمات الاستشفائية، حيث يؤكد تراجع مؤشر العدوى إلى 6 بالمائة حسب التحقيق الميداني، وهو خلاف ما كانت عليه في سنوات ماضية.

وكما تسعى وزارة الصحة والسكان، وحسب ذات المتحدث، إلى تكثيف المراقبة والتحقيقات الميدانية من أجل بلوغ سنة 2050 مستوى عاليا من الرعاية الصحية والتي لا تتوفر على عدوى في قطاع الصحة، وإلى استعمال مضادات حيوية بكثرة من شأنها الإضرار بصحة المرضى في المستشفيات.

وأوضح البروفيسور عبد الرزاق بعمرة، أن استعمال المضادات الحيوية في المستشفيات يكون غالبا في مصالح الإنعاش، وبعض مصالح الجراحة، تعمل وزارة الصحة -حسبه- على مقاومة مثل هذه المؤشرات التي لا تخدم صحة الجزائريين ولا سمعة القطاع العمومي الصحي، رغم أن معطيات التحقيق الذي اجري على 5 مراكز استشفائية في العاصمة، كشف عن استعمال ملحوظ في أحد المستشفيات للمضادات الحيوية، الأمر الذي يستدعي مزيدا من التحقيقات حول مدى مجابهة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.