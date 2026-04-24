ترامب: عون قد يلتقي نتنياهو قريبًا.. وبيروت تُعلّق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس اللبناني جوزاف عون قد يلتقي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال ثلاثة أسابيع.

وأضاف ترامب، خلال كلمة في البيت الأبيض: “هناك فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان هذا العام”.

وأعلن ترامب، الخميس، تمديد وقف إطلاق النار بين الاحتلال الاسرائيلي ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، وذكر أن الرئيس اللبناني جوزاف عون قد يلتقي بنيامين نتنياهو خلال هذه الفترة.

وفي المقابل، كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، أن الاتصالات التي أُجريت مع واشنطن تركزت على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاتصال مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لم يكن وارداً مطلقاً.

وقال عون أمس الخميس في بداية جلسة الحكومة: “مساء اليوم، سيُعقد لقاء في واشنطن من أجل تمديد وقف إطلاق النار، ويشمل أيضاً وقف تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين ودور العبادة والإعلاميين والجسمين الطبي والتربوي، هذا ما ستحمله سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة السفيرة ندى حمادة معوض إلى اللقاء.”