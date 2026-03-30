 ترامب يُلوح بالاستيلاء على نفط إيران وجزيرة خرج

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الجيش الأمريكي قد يسيطر “بسهولة بالغة” على جزيرة خرج، وهي موقع نفطي رئيسي لإيران.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نُشرت الليلة الماضية : “لا أعتقد أن لدى الإيرانيين أي دفاع ويمكننا الاستيلاء على جزيرة خرج بسهولة تامة، وهذا يعني أنه يمكن أن نبقى هناك لبعض الوقت”. وأردف “خياري المفضل هو الاستيلاء على خرج”.

وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تبقى ضمن “خيارات متعددة”، مضيفًا أن السيطرة على جزيرة خرج قد تستدعي بقاء القوات الأميركية فيها لفترة زمنية غير محددة.

وردًا على سؤال حول حالة الدفاعات الإيرانية في جزيرة خرج، قال: “لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة تامة”.

ورغم تهديداته بمصادرة إنتاج النفط الإيراني أشار ترامب إلى أن المفاوضات غير المباشرة مع إيران، عبر وسطاء باكستانيين، “تسير بشكل جيد”.