-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
في أعقاب الزيادات الأخيرة التي أقرتها السلطات العمومية

ترتيبات خاصة من بريد الجزائر لضمان سلاسة صرف معاشات ماي

الشروق أونلاين
  • 230
  • 0
ح. م
مركز بريد.

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن مباشرتها بالتنسيق الوثيق مع الصندوق الوطني للتقاعد وبنك الجزائر، تنفيذ ترتيبات خاصة لضمان السير الحسن لصرف معاشات ومنح التقاعد لشهر ماي 2026، وذلك في أعقاب الزيادات الأخيرة التي أقرتها السلطات العمومية.

وتندرج هذه الإجراءات حسبما أعلنت عنه المؤسسة، “ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى تخفيف الضغط على المكاتب البريدية، وضمان توفر السيولة بشكل كافٍ، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال، بما يكفل التكفل الأمثل بالمستفيدين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم بكل سلاسة وراحة.”

واعتمد بريد الجزائر نظام الدوام المستمر، حسب الحاجة، لضمان استمرارية الخدمة خلال فترات الذروة، مع توزيع انسيابي للتدفق على مدار اليوم.

كما أعلنت المؤسسة عن تعبئة استثنائية للموارد البشرية والوسائل اللوجستية، من أجل التكفل السريع والمنظم بالمواطنين والاستجابة الفعالة لحجم الطلب.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد