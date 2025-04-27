-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

 ترتيبات قطرية جديدة للاستثمار في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 4263
  • 0
 ترتيبات قطرية جديدة للاستثمار في الجزائر

 كشفت سفارة الجزائر في قطر، عن ترتيبات تُجريها الأخيرة مع غرفة قطر للتجارة والصناعة، تحسبا لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة.

وفي بيان صادر عن السفارة الجزائرية في قطر، عقد السفير صالح عطية، منتصف الشهر الحالي، لقاء ثنائيا مع رئيس مجلس إدارة الغرفة القطرية للتجارة والصناعة، تمّ خلاله “استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية و الإستثمارية بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى الترتيبات المتعلقة بتنقل وفد من الغرفة إلى الجزائر في إطار مشاريع إستثمارية”.

وتعدّ دولة قطر من بين المستثمرين البارزين في الجزائر، آخر هذه الاستثمارات مشروع “بلدنا” لانتاج مسحوق الحليب واللحوم الحمراء، بقيمة مالية تقدّر بـ 3.5 مليار دولار، ويتربع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار.

مقالات ذات صلة
هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار

هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار

الصندوق الوطني للتقاعد يعرض آخر خدماته الرقمية

الصندوق الوطني للتقاعد يعرض آخر خدماته الرقمية

هكذا سيتم استمرار الاستيراد وتموين السوق بعد تجميد “ألجكس”

هكذا سيتم استمرار الاستيراد وتموين السوق بعد تجميد “ألجكس”

منح سندات منجمية للبحث واستغلال المحروقات في 7 مساحات

منح سندات منجمية للبحث واستغلال المحروقات في 7 مساحات

“نيسان” تعتزم غلق مصنع لها في الصين

“نيسان” تعتزم غلق مصنع لها في الصين

الإعفاء الكلّي من “ضريبة الدخل” لجميع المتقاعدين غير وارد

الإعفاء الكلّي من “ضريبة الدخل” لجميع المتقاعدين غير وارد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد