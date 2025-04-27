 ترتيبات قطرية جديدة للاستثمار في الجزائر

كشفت سفارة الجزائر في قطر، عن ترتيبات تُجريها الأخيرة مع غرفة قطر للتجارة والصناعة، تحسبا لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة.

وفي بيان صادر عن السفارة الجزائرية في قطر، عقد السفير صالح عطية، منتصف الشهر الحالي، لقاء ثنائيا مع رئيس مجلس إدارة الغرفة القطرية للتجارة والصناعة، تمّ خلاله “استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية و الإستثمارية بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى الترتيبات المتعلقة بتنقل وفد من الغرفة إلى الجزائر في إطار مشاريع إستثمارية”.

وتعدّ دولة قطر من بين المستثمرين البارزين في الجزائر، آخر هذه الاستثمارات مشروع “بلدنا” لانتاج مسحوق الحليب واللحوم الحمراء، بقيمة مالية تقدّر بـ 3.5 مليار دولار، ويتربع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار.