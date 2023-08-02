ترخيص استثنائي للترقية إلى رتبتي متصرف ومتصرف محلل

يخص مساعدي مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية الترخيص استثناء بالترقية إلى رتبة متصرف أو متصرف محلل، لفائدة مساعدي مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد 3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في الإعلام الآلي للتسيير، ممن تحصلوا بعد توظيفهم على شهادتي ليسانس أو الماستر، في علوم التسيير دون سواها.

وأوضحت المديرية في رد على سؤال برلماني، بتاريخ 18 جويلية الماضي، اطلعت عليه “الشروق”، أن الترخيص الاستثنائي الذي استفاد منه حاملو شهادة مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، سببه “أنه لا يمكن للمعنيين مواصلة الدراسة الجامعية إلا في ذات التخصص – علوم التسيير – ما يفرض تمكينهم من الترقية إلى رتبتي متصرف ومتصرف محلل”.

ونبهت المديرية، من “أنه لم يسجل أي إشكال في هذا المجال من قبل المؤسسات والإدارات العمومية أو المستخدمة أو من قبل الموظفين المعنيين أنفسهم”.

وأفادت المديرية كذلك في إجابتها أن “القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لم ينص على ترقية الموظفين المنتمين لرتبة تقني سام في الإعلام الآلي إلى رتبتي متصرف ومتصرف محلل”.